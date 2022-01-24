https://uz.sputniknews.ru/20220124/skolko-syra-rossiya-prodala-uzbekistantsam-22342861.html

Сколько сыра Россия продала узбекистанцам в 2021 году

Сколько сыра Россия продала узбекистанцам в 2021 году

Аналитики убеждены: в 2022 году Россия продолжит наращивать экспорт. Причем, это коснется не только сырной продукции. Подробнее — в материале.

2022-01-24T10:04+0500

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экономика

сыр

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Россия в 2021 году увеличила экспорт сыра на 20% до 4,65 тысячи тонн; сливочного масла — на 28% до 24,37 тысячи тонн. В Россельхознадзоре считают, что такая тенденция сохранится и в 2022-м. Основным покупателем сыра в прошлом году был Казахстан — он приобрел 9,83 тысячи тонн продукции, что на 8% больше, чем за 2020 год. Украинцы, в свою очередь, купили 8,16 тысяч тонн сыра. За год экспорт в страну увеличился на 30% (в 2020-м он составлял 6,27 тысячи тонн).Одним из главных импортеров сыра остается Беларусь — туда Россия поставила 2,76 тысячи тонн продукции, что на 6% больше, чем в 2020-м. За прошлый год Россия также нарастила экспорт сыра в Узбекистан — в 2,3 раза (с 410 тонн до 983 тонн) и Азербайджан — в 2,4 раза (с 224 тонн в 2020 году до 551 тонны в 2021-м). С начала года он составил 1,1 тысячи тонн — это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Россия между тем уже сместила Китай с первого места в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам 2021 года.Читайте также:Инфографика: топ-10 покупателей узбекской продукции >>Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану >>

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сыр, узбекистанцы