https://uz.sputniknews.ru/20220112/rossiya-stala-liderom-po-prodaje-saxara-uzbekistanu-22153671.html

Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану

Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану

Между тем Россия - не единственный поставщик сахара. Кто еще вошел в топ - читайте в материале.

2022-01-12T09:35+0500

2022-01-12T09:35+0500

2022-01-12T09:43+0500

экономика

сахар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0c/22153860_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_177b59e22915fe0fcf2f45e92bc4200c.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекистан импортировал 23,2 тысячи тонн сахара в 2021 году. Данные опубликовал Государственный комитет статистики.Аналитики отмечают: в 2021-м Узбекистан по сравнению с позапрошлым годом снизил импорт сахара на 10,5 тысяч тонн.Узбекистан закупает его у 12 стран, основным поставщиком остается Россия — 5,3 тысячи тонн.Далее идет Азербайджан (4,6 тысячи тонн), Польша (3,7 тысячи тонн), Украина (3,4 тысячи тонн), Казахстан (1,5 тысячи тонн).Инфографика: сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году >>Ранее в Госкомстате сообщили, что в 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров именно из России — российских товаров ввезено в республику на 4,73 миллиарда долларов (+26,4%).Узбекская сторона, в свою очередь, увеличила объем экспорта товаров и услуг в Россию до 1,87 миллиарда долларов (+41,6%).В 2022-м страны намерены нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Страны подготовили масштабную программу сотрудничества на ближайшие четыре года и договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.Читайте также:Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции >>В Узбекистан стали больше везти мяса: один из ключевых экспортеров - Россия >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сахар