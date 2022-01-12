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https://uz.sputniknews.ru/20220112/rossiya-stala-liderom-po-prodaje-saxara-uzbekistanu-22153671.html
Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану
Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану
Между тем Россия - не единственный поставщик сахара. Кто еще вошел в топ - читайте в материале.
2022-01-12T09:35+0500
2022-01-12T09:43+0500
экономика
сахар
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекистан импортировал 23,2 тысячи тонн сахара в 2021 году. Данные опубликовал Государственный комитет статистики.Аналитики отмечают: в 2021-м Узбекистан по сравнению с позапрошлым годом снизил импорт сахара на 10,5 тысяч тонн.Узбекистан закупает его у 12 стран, основным поставщиком остается Россия — 5,3 тысячи тонн.Далее идет Азербайджан (4,6 тысячи тонн), Польша (3,7 тысячи тонн), Украина (3,4 тысячи тонн), Казахстан (1,5 тысячи тонн).Инфографика: сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году &gt;&gt;Ранее в Госкомстате сообщили, что в 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров именно из России — российских товаров ввезено в республику на 4,73 миллиарда долларов (+26,4%).Узбекская сторона, в свою очередь, увеличила объем экспорта товаров и услуг в Россию до 1,87 миллиарда долларов (+41,6%).В 2022-м страны намерены нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Страны подготовили масштабную программу сотрудничества на ближайшие четыре года и договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.Читайте также:Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции &gt;&gt;В Узбекистан стали больше везти мяса: один из ключевых экспортеров - Россия &gt;&gt;
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сахар

Россия стала лидером по продаже сахара Узбекистану

09:35 12.01.2022 (обновлено: 09:43 12.01.2022)
© Pixabay / pasja1000Сахар, иллюстративное фото
Сахар, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Pixabay / pasja1000
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Как изменились объемы закупок за прошедший год — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Узбекистан импортировал 23,2 тысячи тонн сахара в 2021 году.
Данные опубликовал Государственный комитет статистики.
Аналитики отмечают: в 2021-м Узбекистан по сравнению с позапрошлым годом снизил импорт сахара на 10,5 тысяч тонн.
Узбекистан закупает его у 12 стран, основным поставщиком остается Россия — 5,3 тысячи тонн.
Далее идет Азербайджан (4,6 тысячи тонн), Польша (3,7 тысячи тонн), Украина (3,4 тысячи тонн), Казахстан (1,5 тысячи тонн).
Инфографика: сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году >>
Ранее в Госкомстате сообщили, что в 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров именно из России — российских товаров ввезено в республику на 4,73 миллиарда долларов (+26,4%).
Узбекская сторона, в свою очередь, увеличила объем экспорта товаров и услуг в Россию до 1,87 миллиарда долларов (+41,6%).
В 2022-м страны намерены нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов.
Страны подготовили масштабную программу сотрудничества на ближайшие четыре года и договорились усилить взаимодействие в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах.
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