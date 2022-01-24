https://uz.sputniknews.ru/20220124/v-fergane-naznachen-novyy-xokim-22353530.html
В Фергане назначен новый хоким
В Фергане назначен новый хоким
Восилжону Назарову в этом году исполнится 38 лет, родом он из Бувайдинского района Ферганской области.
2022-01-24T17:46+0500
2022-01-24T17:46+0500
2022-01-24T17:46+0500
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хоким
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В администрации города Ферганы — новый глава. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.Кандидатуру Восилжона Назарова на предложенную должность единогласно поддержали депутаты горсовета.Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров назвал нового назначенца инициативным, востребованным руководителем, неравнодушным и самоотверженным. А также указал на возраст своего подчиненного — он один из самых молодых кадров в администрации. Восилжону Назарову в этом году исполнится 38 лет, родом он из Бувайдинского района Ферганской области. Окончил Ташкентский государственный экономический университет. С 2006 года работал в финансовой системе, в 2019-2021 годах занимал должность начальника Главного управления финансов области, с 2021 года — хокима Багдадского района.Напомним, с февраля 2021 года должность хокима Ферганы занимал Мирзохид Убайдуллаев с февраля 2021 года. А предыдущий глава города потерял свой пост после визита в Фергану президента страны.Читайте также:В Ферганской области назначен новый заместитель хокима >>Назначен новый хоким Ташкентской области >>
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фергана, хоким
В Фергане назначен новый хоким
Восилжону Назарову в этом году исполнится 38 лет, родом он из Бувайдинского района Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik.
В администрации города Ферганы — новый глава. Об этом сообщили
в пресс-службе областного хокимията.
Кандидатуру Восилжона Назарова на предложенную должность единогласно поддержали депутаты горсовета.
Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров назвал нового назначенца инициативным, востребованным руководителем, неравнодушным и самоотверженным. А также указал на возраст своего подчиненного — он один из самых молодых кадров в администрации.
Восилжону Назарову в этом году исполнится 38 лет, родом он из Бувайдинского района Ферганской области. Окончил Ташкентский государственный экономический университет.
С 2006 года работал в финансовой системе, в 2019-2021 годах занимал должность начальника Главного управления финансов области, с 2021 года — хокима Багдадского района.
Напомним, с февраля 2021 года должность хокима Ферганы занимал
Мирзохид Убайдуллаев с февраля 2021 года. А предыдущий глава города потерял
свой пост после визита в Фергану президента страны.
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