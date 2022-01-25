https://uz.sputniknews.ru/20220125/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tsentralnaya-aziya--kitay-vajnoe-22378733.html

Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита "Центральная Азия – Китай": важное

Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита "Центральная Азия – Китай": важное

Президент Узбекистана подчеркнул важность координации совместных усилий в афганском направлении.

2022-01-25T20:31+0500

2022-01-25T20:31+0500

2022-01-25T20:31+0500

политика

саммит

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Лидеры стран Центральной Азии и Китая подвели итоги 30-летнего сотрудничества в рамках саммита. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и перспективам многопланового взаимодействия.Шавкат Мирзиёев выступил на встрече глав государств, озвучив ряд предложений:Президент заявил, что Узбекистан готов взаимодействовать с Китаем в сфере модернизации аграрного сектора и отметил необходимость совместного продвижения климатической повестки и разработки дорожной карты экологически чистого развития.Кроме того, Мирзиёев подчеркнул важность координации совместных усилий в афганском направлении.Саммит проходил в онлайн-режиме, участие в нем также приняли председатель Китая Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.По итогам было принято Совместное заявление, которое отразило общие подходы к ключевым вопросам дальнейшего укрепления многопланового партнерства между государствами Центральной Азии и Китаем.Читайте также:Саммит лидеров Китая и Центральной Азии: дата и повестка >>Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана >>

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саммит