https://uz.sputniknews.ru/20220125/nyusha-pokazala-kak-snimali-v-uzbekistane-klip-na-ee-xit--video-22360579.html

Нюша показала, как снимали в Узбекистане клип на ее хит — видео

Нюша показала, как снимали в Узбекистане клип на ее хит — видео

Звезда раскрыла интересные факты, о которых никто не знал. Подробности — в материале.

2022-01-25T10:38+0500

2022-01-25T10:38+0500

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российская певица Нюша рассказала, как снимала клип на песню "Вою на луну", ставшую хитом. Песня вышла в 2010 году и тут же ворвалась во все музыкальные чарты. Клип, как оказалось, снимали в Узбекистане. Этим интересным фактом звезда поделилась с подписчиками в своем Instagram.Cначала команда Нюши хотела снять видеоролик в настоящей пустыне с использованием уличных декораций.Все декорации построили в Ташкенте, поделилась Нюша. Между тем звезда пришлось столкнуться с трудностями во время съемок. Оказалось, что певица очень боится высоты, а в клипе необходимо было исполнить опасные трюки в воздухе. Когда записывали первый дубль, механизм отказал, и Нюша 20 минут висела под потолком. Артистка поделилась, что эти "героические трюки" стоили ей "пары седых волос".Читайте также:Волшебная красота: Митя Фомин выпустил клип, снятый в Узбекистане — видео >>"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане >>

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