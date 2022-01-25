https://uz.sputniknews.ru/20220125/nyusha-pokazala-kak-snimali-v-uzbekistane-klip-na-ee-xit--video-22360579.html
Нюша показала, как снимали в Узбекистане клип на ее хит — видео
Нюша показала, как снимали в Узбекистане клип на ее хит — видео
Звезда раскрыла интересные факты, о которых никто не знал. Подробности — в материале.
2022-01-25T10:38+0500
2022-01-25T10:38+0500
2022-01-25T10:48+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российская певица Нюша рассказала, как снимала клип на песню "Вою на луну", ставшую хитом. Песня вышла в 2010 году и тут же ворвалась во все музыкальные чарты. Клип, как оказалось, снимали в Узбекистане. Этим интересным фактом звезда поделилась с подписчиками в своем Instagram.Cначала команда Нюши хотела снять видеоролик в настоящей пустыне с использованием уличных декораций.Все декорации построили в Ташкенте, поделилась Нюша. Между тем звезда пришлось столкнуться с трудностями во время съемок. Оказалось, что певица очень боится высоты, а в клипе необходимо было исполнить опасные трюки в воздухе. Когда записывали первый дубль, механизм отказал, и Нюша 20 минут висела под потолком. Артистка поделилась, что эти "героические трюки" стоили ей "пары седых волос".Читайте также:Волшебная красота: Митя Фомин выпустил клип, снятый в Узбекистане — видео >>"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане >>
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Нюша показала, как снимали в Узбекистане клип на ее хит — видео
10:38 25.01.2022 (обновлено: 10:48 25.01.2022)
Звезда поделилась интересными фактами, которые ранее никому не были известны.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российская певица Нюша рассказала, как снимала клип на песню "Вою на луну", ставшую хитом.
Песня вышла в 2010 году и тут же ворвалась во все музыкальные чарты.
Клип, как оказалось, снимали в Узбекистане. Этим интересным фактом звезда поделилась с подписчиками в своем Instagram.
Cначала команда Нюши хотела снять видеоролик в настоящей пустыне с использованием уличных декораций.
"Самый выгодный и доступный нам вариант был в Узбекистане. Соляная пустыня Кызылкум", — рассказала певица.
Все декорации построили в Ташкенте, поделилась Нюша.
Между тем звезда пришлось столкнуться с трудностями во время съемок. Оказалось, что певица очень боится высоты, а в клипе необходимо было исполнить опасные трюки в воздухе.
Когда записывали первый дубль, механизм отказал, и Нюша 20 минут висела под потолком.
Артистка поделилась, что эти "героические трюки" стоили ей "пары седых волос".