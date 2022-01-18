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Волшебная красота: Митя Фомин выпустил клип, снятый в Узбекистане — видео
Волшебная красота: Митя Фомин выпустил клип, снятый в Узбекистане — видео
Главный герой — Митя Фомин встречает здесь прекрасную пери, влюбляется с первого взгляда, а после нигде больше не может ее найти.
2022-01-18T19:55+0500
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культура
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Звезда российской эстрады, экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин представил премьеру своего нового клипа, съемки которого в основном проходили в Бухаре.Сюжет клипа разворачивается на улицах исторического центра Бухары. В кадре — архитектурные памятники древнейшего города: Чор-минор и Цитадель Арк. Главный герой — Митя Фомин встречает здесь прекрасную пери, влюбляется с первого взгляда, а после нигде больше не может ее найти. Он ищет возлюбленную повсюду, всматриваясь с лица прохожих, но, увы, его усилия тщетны.По закону жанра, клип завершается "хэппи эндом": Фомин наконец находит красотку и отдает ей, потерянную ею корону.Напомним, съемки проходили в ноябре в нескольких городах Узбекистана. Артист позировал на фоне исторических реликвий для своего профиля в Instagram, отправляя лучи добра, любви и тепла своим подписчикам.Во время своего турне по республике певец успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган.
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Волшебная красота: Митя Фомин выпустил клип, снятый в Узбекистане — видео

19:55 18.01.2022 (обновлено: 20:01 18.01.2022)
© Instagram / mf_agentМитя Фомин в Бухаре
Митя Фомин в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2022
© Instagram / mf_agent
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Главный герой — Митя Фомин встречает здесь прекрасную пери, влюбляется с первого взгляда, а после нигде больше не может ее найти.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Звезда российской эстрады, экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин представил премьеру своего нового клипа, съемки которого в основном проходили в Бухаре.
Сюжет клипа разворачивается на улицах исторического центра Бухары. В кадре — архитектурные памятники древнейшего города: Чор-минор и Цитадель Арк. Главный герой — Митя Фомин встречает здесь прекрасную пери, влюбляется с первого взгляда, а после нигде больше не может ее найти. Он ищет возлюбленную повсюду, всматриваясь с лица прохожих, но, увы, его усилия тщетны.
По закону жанра, клип завершается "хэппи эндом": Фомин наконец находит красотку и отдает ей, потерянную ею корону.
Напомним, съемки проходили в ноябре в нескольких городах Узбекистана. Артист позировал на фоне исторических реликвий для своего профиля в Instagram, отправляя лучи добра, любви и тепла своим подписчикам.
Во время своего турне по республике певец успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган.
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