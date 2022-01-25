https://uz.sputniknews.ru/20220125/ob-uzbekskoy-xurme-napisali-v-mirovyx-smi-22359440.html

Об узбекской хурме написали в мировых СМИ

Об узбекской хурме написали в мировых СМИ

Какие сорта пользуются большой популярностью и кто их покупает, читайте в обзоре.

2022-01-25T09:30+0500

2022-01-25T09:30+0500

2022-01-25T09:32+0500

общество

хурма

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Узбекская хурма славится своим сочным и неповторимым вкусом. О ней пишут в том числе мировые СМИ. Так, недавно в издании Fruchtportal.de появилась статья, в которой рассказывается о выращивании хурмы в Ферганской области. Эксперты отметили, что за последние три года общая площадь средних и крупных насаждений в регионе увеличилась на 33%: с 604 до 804 гектаров.Узбекистан входит в пятерку крупнейших экспортеров хурмы в мире.Лидером по экспорту является именно Ферганская область. По данным Госкомстата, за 2021 год из региона на внешние рынки было отгружено 20,2 тысячи тонн хурмы, что составило 32,6% от общего объема экспорта продукции. Узбекскую хурму закупают Россия, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина и ОАЭ."Королек" и другие сорта хурмыНаиболее популярный и в Узбекистане, и в России сорт хурмы — "Хиакуме". В народе он называется "Королек". Плод имеет круглую форму небольшого размера и темно-оранжевый цвет, рассказали в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева."Королек" относится к невяжущим сортам хурмы, его можно покупать смело, даже в твердом виде, хотя хурма будет не такой сладкой.В народной медицине хурму "Королек" часто применяют как средство для устранение отеков, появляющихся в результате болезней сердца и почек. Кроме того, плод полезен для почек и обеспечивает высокий бактерицидный эффект.Второй по популярности сорт — "Зенджи Мару", или "шоколадная" хурма красновато-коричневого цвета.Также большим спросом у россиян пользуется сорт "Бычье сердце" — крупный плод не имеет косточек, оранжевого цвета и никогда не темнеет.Однако в продаже спелыми его трудно найти — мягкие плоды этого сорта не только перевозить проблемно, но даже унести из магазина или с рынка домой в пакете, добавили в институте.Читайте также:Как правильно выбрать хурму >>Как избавиться от вяжущего эффекта хурмы — советы экспертов >>

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хурма, сми, узбекистан