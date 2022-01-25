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Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
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Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии – версии
Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии – версии
Несколько дней назад в Казахстане сообщалось о перебоях в системе электроснабжения.
2022-01-25T14:25+0500
2022-01-25T14:28+0500
общество
электричество
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Казахстане еще несколько дней назад наблюдалась напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности, передает РИА Новости, со ссылкой на заявление управляющей компании.С 24 по 31 января казахстанские энергетики на этом фоне отключили снабжение майнеров.По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%).Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Спасатели эвакуировали людей, застрявших в лифтах во время блэкаута &gt;&gt;Узбекские аэропорты вновь открыты &gt;&gt;
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электричество

Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии – версии

14:25 25.01.2022 (обновлено: 14:28 25.01.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛинии электропередач (ЛЭП)
Линии электропередач (ЛЭП) - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Несколько дней назад в Казахстане сообщалось о перебоях в системе электроснабжения.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Казахстане еще несколько дней назад наблюдалась напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности, передает РИА Новости, со ссылкой на заявление управляющей компании.
С 24 по 31 января казахстанские энергетики на этом фоне отключили снабжение майнеров.
По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%).

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.

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