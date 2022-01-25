https://uz.sputniknews.ru/20220125/otkuda-nachalos-otklyuchenie-elektroenergii-v-tsentralnoy-azii--versii-22369026.html

Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии – версии

Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии – версии

Несколько дней назад в Казахстане сообщалось о перебоях в системе электроснабжения.

2022-01-25T14:25+0500

2022-01-25T14:25+0500

2022-01-25T14:28+0500

общество

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/34/86/348674_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_ebd8be49fd6c3d0261b02f388072c994.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Казахстане еще несколько дней назад наблюдалась напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности, передает РИА Новости, со ссылкой на заявление управляющей компании.С 24 по 31 января казахстанские энергетики на этом фоне отключили снабжение майнеров.По оценкам Кембриджского университета, Казахстан занимает второе место в мире по объемам майнинга биткоина (18,1%) после США (35,4%), но перед Россией (11,2%).Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Спасатели эвакуировали людей, застрявших в лифтах во время блэкаута >>Узбекские аэропорты вновь открыты >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электричество