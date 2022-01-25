https://uz.sputniknews.ru/20220125/uzbekskie-aeroporty-vnov-otkryty-22367505.html

Узбекские аэропорты вновь открыты

Узбекские аэропорты вновь открыты

Аэропорты Узбекистана снова стали принимать самолеты из других стран

2022-01-25T13:41+0500

2022-01-25T13:41+0500

2022-01-25T13:50+0500

общество

аэропорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20354703_243:482:1756:1333_1920x0_80_0_0_020f078d66ebb41914f9cd24dde22764.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Аэропорты Узбекистана вновь открыты - но есть ограничения, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports" в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что работа аэропортов приостановленна из-за масштабного отключения электроэнергии.Между тем, как сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе аэропорта Шереметьево, все рейсы в Центральную Азию, в том числе в Узбекистан, вылетают по расписанию.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.Министерство энергетики в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана. При этом Министерство энергетики Казахстана сообщило, что причиной аварии стало быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт, узбекистан