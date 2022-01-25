https://uz.sputniknews.ru/20220125/uzbekskie-aeroporty-vnov-otkryty-22367505.html
Узбекские аэропорты вновь открыты
Узбекские аэропорты вновь открыты
Аэропорты Узбекистана снова стали принимать самолеты из других стран
2022-01-25T13:41+0500
2022-01-25T13:41+0500
2022-01-25T13:50+0500
общество
аэропорт
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20354703_243:482:1756:1333_1920x0_80_0_0_020f078d66ebb41914f9cd24dde22764.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Аэропорты Узбекистана вновь открыты - но есть ограничения, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports" в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что работа аэропортов приостановленна из-за масштабного отключения электроэнергии.Между тем, как сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе аэропорта Шереметьево, все рейсы в Центральную Азию, в том числе в Узбекистан, вылетают по расписанию.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.Министерство энергетики в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана. При этом Министерство энергетики Казахстана сообщило, что причиной аварии стало быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20354703_384:466:1540:1333_1920x0_80_0_0_c478356a98803be15927d68e86dff5e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт, узбекистан
Узбекские аэропорты вновь открыты
13:41 25.01.2022 (обновлено: 13:50 25.01.2022)
Рейсы из Москвы в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба Шереметьево.
ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik
. Аэропорты Узбекистана вновь открыты - но есть ограничения, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports" в Telegram-канале
.
"Аэропорт Ташкента работает только на прием рейсов. Региональные аэропорты начали принимать и выпускать авиарейсы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что работа аэропортов приостановленна из-за масштабного отключения электроэнергии.
Между тем, как сообщили Sputnik Узбекистан
в пресс-службе аэропорта Шереметьево, все рейсы в Центральную Азию, в том числе в Узбекистан, вылетают по расписанию.
"Рейсы в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан выполняются по расписанию", - отметил начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.
Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.
Ташкентское метро временно приостановило работу.
Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.
Министерство энергетики в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана. При этом Министерство энергетики Казахстана сообщило
, что причиной аварии стало быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.