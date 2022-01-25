https://uz.sputniknews.ru/20220125/spasateli-evakuirovali-lyudey-zastryavshix-v-liftax-vo-vremya-blekauta-22368611.html

Спасатели эвакуировали людей, застрявших в лифтах во время блэкаута

Спасатели эвакуировали людей, застрявших в лифтах во время блэкаута

В заточении оказались около 10 человек. В момент массового отключения электроэнергии они находились в лифтах многоэтажных домов.

2022-01-25T14:08+0500

2022-01-25T14:08+0500

2022-01-25T14:28+0500

общество

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/19/22368416_0:234:960:774_1920x0_80_0_0_9c95cbf0389d5b153118af45da3ce993.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В пресс-службе МЧС отчитались о результатах проведенных спасательных операций. Во время внезапного отключения электроэнергии люди находились в лифтах многоэтажек, в вагонах метро и на канатной дороге. Некоторое время они оставались в заточении, не понимая, что происходит.Во время спасательной операции все они благополучно были эвакуированы из закрытых кабин. Лифты в многоквартирных домах до сих пор не работают.Ранее мы сообщали об эвакуации пассажиров, застрявших в вагонах метрополитена, и спасении туристов горных курортов Chimyon, Beldersoy и Amirsoy в Ташкентской области. Последние в момент отключения электроэнергии оставались высокогорных склонах или в подвешенном состоянии на канатной дороге.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.Читайте также:В Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии >>Узбекистанцам объяснили, как себя вести во время блэкаута >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия