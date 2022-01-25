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Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220125/povliyaet-li-otklyuchenie-elektroenergii-na-soxrannost-vaktsin--otvet-ses-22366025.html
Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС
Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС
В столичном отделении Службы санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о том, как повлияло глобальное отключение электроэнергии на сохранность вакцин от коронавируса.
2022-01-25T13:13+0500
2022-01-25T13:41+0500
общество
электроэнергия
вакцина
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Ситуация с хранением вакцин находится под контролем, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Ташкентском городском отделении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия.Электрогенераторы в хранилищах вакцин есть во всех отделениях службы. Каждый из них функционирует на полную мощь. Кроме того в распоряжении имеется дополнительный запас горючего для заправки электрогенераторов. В случае полного отсутствия света температура в хранилищах, необходимая для содержания вакцин, может поддерживаться до четырех часов.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января в первой половине дня. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.В Министерстве энергетики объяснили причины глобального сбоя подачи электроэнергии.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.Читайте также:Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии &gt;&gt;Почему отключился свет &gt;&gt;
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электроэнергия, вакцина

Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС

13:13 25.01.2022 (обновлено: 13:41 25.01.2022)
© Sputnik / Павел ЛисицынВакцина "Спутник Лайт"
Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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В столичном отделении Службы санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о том, как повлияло глобальное отключение электроэнергии на сохранность вакцин от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Ситуация с хранением вакцин находится под контролем, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Ташкентском городском отделении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия.
Электрогенераторы в хранилищах вакцин есть во всех отделениях службы. Каждый из них функционирует на полную мощь. Кроме того в распоряжении имеется дополнительный запас горючего для заправки электрогенераторов.
В случае полного отсутствия света температура в хранилищах, необходимая для содержания вакцин, может поддерживаться до четырех часов.

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января в первой половине дня. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
В Министерстве энергетики объяснили причины глобального сбоя подачи электроэнергии.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.

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