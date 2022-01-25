https://uz.sputniknews.ru/20220125/povliyaet-li-otklyuchenie-elektroenergii-na-soxrannost-vaktsin--otvet-ses-22366025.html

Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС

Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС

В столичном отделении Службы санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о том, как повлияло глобальное отключение электроэнергии на сохранность вакцин от коронавируса.

2022-01-25T13:13+0500

2022-01-25T13:13+0500

2022-01-25T13:41+0500

общество

электроэнергия

вакцина

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Ситуация с хранением вакцин находится под контролем, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Ташкентском городском отделении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия.Электрогенераторы в хранилищах вакцин есть во всех отделениях службы. Каждый из них функционирует на полную мощь. Кроме того в распоряжении имеется дополнительный запас горючего для заправки электрогенераторов. В случае полного отсутствия света температура в хранилищах, необходимая для содержания вакцин, может поддерживаться до четырех часов.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января в первой половине дня. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.В Министерстве энергетики объяснили причины глобального сбоя подачи электроэнергии.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.Читайте также:Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии >>Почему отключился свет >>

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электроэнергия, вакцина