https://uz.sputniknews.ru/20220125/aeroporty-uzbekistana-zakryty-iz-za-massovogo-otklyucheniya-elektroenergii-22365409.html

Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии

Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии

Пассажиров "застали врасплох". Некоторые даже не успели завершить регистрацию и посадку на рейс. Подробности — в материале.

2022-01-25T12:57+0500

2022-01-25T12:57+0500

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общество

узбекистан

аэропорт

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии, которое произошло сегодня утром. В столичном аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент — Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности.Около 60 человек сейчас находятся в стерильной зоне, еще примерно 30 — в зоне регистрации.Из-за блэкаута пассажиры не могут пройти досмотр. Дальнейшие меры будет принимать авиакомпания Uzbekistan Airways.Проблемы с электроэнергией также наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. Сейчас электричество есть только в аэропорту Навои.После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу, сообщили в Uzbekistan Airports.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во вторник и охватило сразу несколько городов: Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением.В Министерстве энергетики уже объяснили, что произошло.Блэкаут при этом случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.Читайте также по теме:

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