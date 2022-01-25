https://uz.sputniknews.ru/20220125/aeroporty-uzbekistana-zakryty-iz-za-massovogo-otklyucheniya-elektroenergii-22365409.html
Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии
Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии
Пассажиров "застали врасплох". Некоторые даже не успели завершить регистрацию и посадку на рейс. Подробности — в материале.
2022-01-25T12:57+0500
2022-01-25T12:57+0500
2022-01-25T13:15+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии, которое произошло сегодня утром. В столичном аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент — Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности.Около 60 человек сейчас находятся в стерильной зоне, еще примерно 30 — в зоне регистрации.Из-за блэкаута пассажиры не могут пройти досмотр. Дальнейшие меры будет принимать авиакомпания Uzbekistan Airways.Проблемы с электроэнергией также наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. Сейчас электричество есть только в аэропорту Навои.После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу, сообщили в Uzbekistan Airports.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во вторник и охватило сразу несколько городов: Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением.В Министерстве энергетики уже объяснили, что произошло.Блэкаут при этом случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.Читайте также по теме:
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узбекистан, аэропорт, электроэнергия
Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии
12:57 25.01.2022 (обновлено: 13:15 25.01.2022)
С утра в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Блэкаут нарушил работу сетей и, в том числе, всех аэропортов.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Аэропорты Узбекистана закрыты из-за массового отключения электроэнергии, которое произошло сегодня утром.
"В связи с отключением электроэнергии в Ташкенте и других городах Узбекистана временно приостановлена работа аэропортов", — сообщили
в Uzbekistan Airports.
В столичном аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент — Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности.
Около 60 человек сейчас находятся в стерильной зоне, еще примерно 30 — в зоне регистрации.
Из-за блэкаута пассажиры не могут пройти досмотр. Дальнейшие меры будет принимать авиакомпания Uzbekistan Airways.
"Рейс HY-762 Алматы — Ташкент ушел на запасной аэродром в Навои. Также экипаж рейса KC-127 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы — Ташкент принял решение вернуться в аэропорт отправления", — добавили в Uzbekistan Airports.
Проблемы с электроэнергией также наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда.
Сейчас электричество есть только в аэропорту Навои.
После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу, сообщили в Uzbekistan Airports.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во вторник и охватило сразу несколько городов: Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением.
В Министерстве энергетики уже объяснили
, что произошло.
Блэкаут при этом случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.