https://uz.sputniknews.ru/20220125/skolko-dney-ne-budet-elektrichestva-ofitsialnye-dannye-i-sluxi-22369293.html

Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи

Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи

Все данные касательно ситуации с массовым блэкаутом оперативно публикуются на информационных ресурсах ведомства.

2022-01-25T14:43+0500

2022-01-25T14:43+0500

2022-01-25T15:11+0500

общество

электричество

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В социальных сетях распространились недостоверные сведения о том, что электроэнергии якобы не будет в стране на протяжении 2-3 дней. Люди начали паниковать. Министерство энергетики Республики Узбекистан опровергло все фейки на эту тему, призвав жителей доверять только официальным сообщениям. Все данные касательно ситуации с массовым блэкаутом оперативно публикуются на информационных ресурсах ведомства. Процесс восстановления электроснабжения в регионах уже начался, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии потребителям. В некоторых домах уже появился свет.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии – версии >>Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС >>

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электричество