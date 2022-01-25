https://uz.sputniknews.ru/20220125/spetsialnye-avtobusy-budut-perevozit-passajirov-poka-ne-rabotaet-metropoliten--22369689.html
Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен
Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен
Пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами перевозки на всех станциях метро по направлениям "Буюк Ипак Йўли" и "Алмазар".
2022-01-25T15:03+0500
2022-01-25T15:03+0500
2022-01-25T15:09+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Из-за массового отключения электроэнергии и остановки работы ташкентского метрополитена многие пассажиры не могут добраться до места своего назначения. В этой связи на дороги выпущены туристические автобусы марки MAN RR3, сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансшизмат".Пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами перевозки на всех станциях метро по направлению от "Буюк Ипак Йўли" до "Алмазар".Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи >>Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС >>
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автобусы
Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен
15:03 25.01.2022 (обновлено: 15:09 25.01.2022)
Пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами перевозки на всех станциях метро по направлениям "Буюк Ипак Йўли" и "Алмазар".
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik
. Из-за массового отключения электроэнергии и остановки работы ташкентского метрополитена многие пассажиры не могут добраться до места своего назначения. В этой связи на дороги выпущены туристические автобусы марки MAN RR3, сообщили
в пресс-службе АО "Тошшахартрансшизмат".
Пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами перевозки на всех станциях метро по направлению от "Буюк Ипак Йўли" до "Алмазар".
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило
быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
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