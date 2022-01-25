https://uz.sputniknews.ru/20220125/spetsialnye-avtobusy-budut-perevozit-passajirov-poka-ne-rabotaet-metropoliten--22369689.html

Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен

Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен

Пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами перевозки на всех станциях метро по направлениям "Буюк Ипак Йўли" и "Алмазар".

2022-01-25T15:03+0500

2022-01-25T15:03+0500

2022-01-25T15:09+0500

общество

автобусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/19/22369886_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_52429a53df3329ae85effbf684f9587b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Из-за массового отключения электроэнергии и остановки работы ташкентского метрополитена многие пассажиры не могут добраться до места своего назначения. В этой связи на дороги выпущены туристические автобусы марки MAN RR3, сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансшизмат".Пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами перевозки на всех станциях метро по направлению от "Буюк Ипак Йўли" до "Алмазар".Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи >>Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

автобусы