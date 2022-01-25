https://uz.sputniknews.ru/20220125/v-uzbekistane-nachali-poetapno-vosstanavlivat-podachu-elektroenergii-22367144.html
В Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии
В Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии
Жителей призвали временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.
2022-01-25T13:36+0500
2022-01-25T13:36+0500
2022-01-25T13:38+0500
общество
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В городах Узбекистана поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики."Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение", – говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.Началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.Работа по восстановлению подачи электроэнергии в регионах страны продолжается.В ведомстве также призвали жителей временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.В Министерстве энергетики объяснили причины глобального сбоя подачи электроэнергии.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.Читайте также:Какие районы остались без света — карта >>Ташкентское метро приостановило работу из-за блэкаута >>
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электроэнергия
В Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии
13:36 25.01.2022 (обновлено: 13:38 25.01.2022)
Жителей призвали временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik
. В городах Узбекистана поэтапно возобновляется подача электроэнергии. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства энергетики.
"Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение", – говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.
Началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.
Работа по восстановлению подачи электроэнергии в регионах страны продолжается.
В ведомстве также призвали
жителей временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik
.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
В Министерстве энергетики объяснили
причины глобального сбоя подачи электроэнергии.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
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