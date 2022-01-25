https://uz.sputniknews.ru/20220125/uzbekistantsam-obyasnili-kak-sebya-vesti-vo-vremya-blekauta-22367072.html

Узбекистанцам объяснили, как себя вести во время блэкаута

Узбекистанцам объяснили, как себя вести во время блэкаута

В МВД обратились к населению страны с несколькими призывами и рекомендациями. Читайте подробности в материале.

2022-01-25T13:56+0500

2022-01-25T13:56+0500

2022-01-25T13:56+0500

общество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Министерстве внутренних дел (МВД) Узбекистана прокомментировали ситуацию с массовым отключением электроэнергии в стране. В ведомстве сообщили, что все службы МВД, включая ДПС, полностью активизированы до полного восстановления подачи электричества.Инспекторы обеспечивают общественную безопасность, сохранение порядка на дорогах, а также следят за сохранностью личного имущества.Служба "102" работает в штатном режиме.В ведомстве попросили граждан "беспрекословно подчиняться" законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу машинам специальных служб и не пользоваться личным транспортом без необходимости.Между тем в Узбекистане уже постепенно начали восстанавливать подачу электроэнергии. Жителей призвали временно отключить газовые и электрические приборы, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с газом и электричеством.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во вторник и охватило сразу несколько городов: Ташкент (все районы), Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители жалуются на перебои с водой и отоплением.В Министерстве энергетики уже объяснили, что произошло.Блэкаут при этом случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и разных районах Кыргызстана.Читайте также по теме:

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