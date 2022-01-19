https://uz.sputniknews.ru/20220119/zaderjany-12-jenschin-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-22264057.html

Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Где поймали террористок и что они "проповедуют", читайте в материале.

2022-01-19T08:59+0500

2022-01-19T08:59+0500

2022-01-19T08:59+0500

общество

"хизб ут-тахтир"

женщины

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 12 местных жительниц, подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Женщин поймали в Андижанской области. По данным ведомства, задержанные поддерживали связь с соотечественницей, которая проживает в Турции, и по ее указанию вели в соцсетях пропаганду идей "Хизб ут-Тахрир"*.Сейчас проводится доследственная проверка. "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2021 года правоохранители схватили 29 женщин в Ташкенте и Ташкентской области также по подозрению в создании "женского крыла" этой организации.Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* также задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — террористическая организация, запрещенная в России, Узбекистане и ряде других странЧитайте также:Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца >>Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана >>

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"хизб ут-тахтир", женщины