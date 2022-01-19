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Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Где поймали террористок и что они "проповедуют", читайте в материале.
2022-01-19T08:59+0500
2022-01-19T08:59+0500
общество
"хизб ут-тахтир"
женщины
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 12 местных жительниц, подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Женщин поймали в Андижанской области. По данным ведомства, задержанные поддерживали связь с соотечественницей, которая проживает в Турции, и по ее указанию вели в соцсетях пропаганду идей "Хизб ут-Тахрир"*.Сейчас проводится доследственная проверка. "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2021 года правоохранители схватили 29 женщин в Ташкенте и Ташкентской области также по подозрению в создании "женского крыла" этой организации.Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* также задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — террористическая организация, запрещенная в России, Узбекистане и ряде других странЧитайте также:Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца &gt;&gt;Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана &gt;&gt;
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"хизб ут-тахтир", женщины

Задержаны 12 женщин по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

08:59 19.01.2022
© Sputnik / Стас ЭтвешДевушка в наручниках, архивное фото
Девушка в наручниках, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Стас Этвеш
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"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 12 местных жительниц, подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Женщин поймали в Андижанской области.
"В ходе оперативного мероприятия в Андижанской области задержано 12 женщин, являющихся членами "женского крыла" религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", — сообщили в областном УВД.
По данным ведомства, задержанные поддерживали связь с соотечественницей, которая проживает в Турции, и по ее указанию вели в соцсетях пропаганду идей "Хизб ут-Тахрир"*.
Сейчас проводится доследственная проверка.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2021 года правоохранители схватили 29 женщин в Ташкенте и Ташкентской области также по подозрению в создании "женского крыла" этой организации.
Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* также задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — террористическая организация, запрещенная в России, Узбекистане и ряде других стран
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