https://uz.sputniknews.ru/20220125/vosstanovleno-elektrosnabjenie-v-dvux-regionax-uzbekistana-22373600.html

Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана

Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана

Еще в четырех областях снабжение электричеством восстановлено частично

2022-01-25T17:40+0500

2022-01-25T17:40+0500

2022-01-25T17:40+0500

общество

узбекистан

электричество

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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Узбекистане ведется поэтапное восстановление электроснабжения. В настоящее время подача электричества полностью восстановлена в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, сообщает пресс-служба Министерства энергетики."Также частично восстановлено электроснабжение в городе Ташкент, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях", - говорится в сообщении.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен >>Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи >>

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узбекистан, электричество