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Несколько городов Узбекистана полностью остались без света
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220125/vosstanovleno-elektrosnabjenie-v-dvux-regionax-uzbekistana-22373600.html
Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана
Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана
Еще в четырех областях снабжение электричеством восстановлено частично
2022-01-25T17:40+0500
2022-01-25T17:40+0500
общество
узбекистан
электричество
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Узбекистане ведется поэтапное восстановление электроснабжения. В настоящее время подача электричества полностью восстановлена в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, сообщает пресс-служба Министерства энергетики."Также частично восстановлено электроснабжение в городе Ташкент, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях", - говорится в сообщении.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен &gt;&gt;Сколько дней не будет электричества: официальные данные и слухи &gt;&gt;
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узбекистан, электричество

Восстановлено электроснабжение в двух регионах Узбекистана

17:40 25.01.2022
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Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
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Еще в четырех областях снабжение электричеством восстановлено частично
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В Узбекистане ведется поэтапное восстановление электроснабжения. В настоящее время подача электричества полностью восстановлена в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Также частично восстановлено электроснабжение в городе Ташкент, Ферганской, Андижанской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях", - говорится в сообщении.

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
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