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Перестали работать некоторые предприятия АО "Узбекнефтегаз" — причины и сроки
Перестали работать некоторые предприятия АО "Узбекнефтегаз" — причины и сроки
Снабжение природным, сжиженным газом и нефтепродуктами народного хозяйства и населения осуществляется бесперебойно.
2022-01-25T19:48+0500
2022-01-25T19:49+0500
общество
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Из-за блэкаута остановлена работа Бухарского нефтеперерабатывающего завода и трех газоперерабатывающих предприятий, а также добыча углеводородов на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", сообщает пресс-служба компании.Не функционируют из энергетического коллапса, в частности, Мубарекский ГПЗ, Шуртанский газохимический комплекс и Uzbekistan GTL.Специалисты уже разработали график запуска этих мощностей с возобновлением подачи электроэнергии, организован временный штаб.При этом снабжение природным, сжиженным газом и нефтепродуктами народного хозяйства и населения осуществляется бесперебойно.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:Специальные автобусы будут перевозить пассажиров пока не работает метрополитен &gt;&gt;Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС &gt;&gt;
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узбекнефтегаз

Перестали работать некоторые предприятия АО "Узбекнефтегаз" — причины и сроки

19:48 25.01.2022 (обновлено: 19:49 25.01.2022)
© Sputnik / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкУДП «Шуртанский газо-химический комплекс»
УДП «Шуртанский газо-химический комплекс» - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Александр Гращенков
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Снабжение природным, сжиженным газом и нефтепродуктами народного хозяйства и населения осуществляется бесперебойно.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Из-за блэкаута остановлена работа Бухарского нефтеперерабатывающего завода и трех газоперерабатывающих предприятий, а также добыча углеводородов на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", сообщает пресс-служба компании.
Не функционируют из энергетического коллапса, в частности, Мубарекский ГПЗ, Шуртанский газохимический комплекс и Uzbekistan GTL.
Специалисты уже разработали график запуска этих мощностей с возобновлением подачи электроэнергии, организован временный штаб.
При этом снабжение природным, сжиженным газом и нефтепродуктами народного хозяйства и населения осуществляется бесперебойно.

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.

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