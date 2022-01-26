https://uz.sputniknews.ru/20220126/ekspert-o-blekaute-v-tsentralnoy-azii-bez-uchastiya-rossii-iz-krizisnoy-situatsii-ne-vyyti-22379319.html

Эксперт о блэкауте в Центральной Азии: без участия России из кризисной ситуации не выйти

Эксперт о блэкауте в Центральной Азии: без участия России из кризисной ситуации не выйти

Главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич объяснил отключения электричества так: "технические проблемы между севером и югом Казахстана... 26.01.2022, Sputnik Узбекистан

2022-01-26T08:00+0500

2022-01-26T08:00+0500

2022-01-26T08:20+0500

колумнисты

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Во вторник 25 января утром Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане неожиданно пропало электричество, что парализовало привычную жизнь: перестали работать светофоры, банкоматы, троллейбусы, в Ташкенте встало метро и "зависли" туристы на канатной дороге на горнолыжном курорте Амирсой. Не говоря уже о мобильном интернете и бытовых потребителях электроэнергии, которые также столкнулись с коллапсом.Ситуацию с энергетическим кризисом и путями выхода и него корреспонденту Sputnik прокомментировал публицист и физик-теоретик, главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.Борис Марцинкевич отметил, что министерство энергетики на момент переговоров с "Интер РАО" сообщало, что вынужденные поставки энергии в Казахстан будут продолжаться не только в течение этого отопительного сезона, но и на протяжении следующих пяти лет. Это то время, которое требуется Казахстану, чтобы привести все в порядок. Для этого необходимо будет построить, как минимум, еще одну линию электропередач.Откуда началось отключение электроэнергии в Центральной Азии - версииО том, что такие сбои возможны, говорилось еще в советские времена, когда все республики входили в одну большую страну, рассказывает собеседник. Именно поэтому было решено построить единое водно-энергетическое кольцо Центральной Азии, которое было закончено только в 1990 году. В нем горные республики Кыргызстан и Таджикистан должны были накапливать у себя воду в зимний период, спуская ее по весне, чтобы обеспечивать Казахстан, Узбекистан и Туркменистан водой, необходимой для ведения сельхозработ. А те, в свою очередь, должны были за это обеспечивать "верхние горные республики" электроэнергией за счет тепловой генерации, поскольку "в каждой из этих республик есть газовое месторождение, угольное".Однако в этом году в Кыргызстане случилась засуха, из-за чего не удалось набрать необходимое количество воды в водохранилищах – уровень слишком низок. Соответственно на момент этого сбоя кыргызстанцы встали перед дилеммой: если спустить воду сейчас, это может сорвать весенне-полевые работы, времени на восстановление запасов воды уже просто не хватит, поясняет эксперт. Выбор получился непростой: спустить воду и не дать замерзнуть людям, но на момент посевных работ остаться без воды. Значит, нечего будет кушать. И если электроэнергию еще можно будет получить из России, то воду – нет.Но этого кризиса не случилось бы, если бы центральноазиатские страны действовали быстрее, говорит собеседник. У стран ЦА были переговоры с "Росатомом", имеются устные и даже письменные договоренности, "вокруг которых они достаточно долго ходят, думают".К примеру, в 2018 году с Узбекистаном подписано соглашение о строительстве АЭС, но до обязывающего контракта стороны так и не дошли. Есть планы сделать это в текущем году, но в таком случае введение двух блоков возможно только к 2028 году. Или переговоры Кыргызстана с "Росатомом" по строительству АЭС малой мощности. Она сможет заработать тоже не раньше 2028 года.Эксперт считает, что сейчас надо уже не только впятером решать эти проблемы - без участия России не обойтись. Наиболее оперативно проблему с российской помощью можно решить через Казахстан, все упирается только в дополнительные транзитные линии.По словам эксперта, это предложение может быть привлекательным, потому что в таком случае может быть задействован "Газпром энергохолдинг". "Думаю, "Газпрому" это будет крайне приятно, потому что в таком в таком случае он будет поставлять не кубометры природного газа, а киловатт-часы".В любом случае сейчас все зависит от того, как на сложившуюся ситуацию будут реагировать руководители центральноазиатских государств, подчеркнул Борис Марцинкевич.Читайте также: Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин?

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электроэнергия