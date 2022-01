"Прошу всех успокоиться". Кто взял Украину в заложники

https://uz.sputniknews.ru/20220126/proshu-vsex-uspokoitsya-kto-vzyal-ukrainu-v-zalojniki-22389451.html

Западные политики, похоже, запутались в заявлениях о грядущей войне, а союзники по НАТО не готовы отправлять солдат на фронт. СМИ продолжают нагнетать истерию, а поставки вооружений на Украину только растут.

Киев, долго пугавший население российским вторжением, теперь успокаивает, призывая "сбавить накал". Тем временем СМИ продолжают нагнетать истерию, а поставки вооружений на Украину только растут. Сможет ли встреча в "нормандском формате" переломить ситуацию, разбиралось РИА Новости.Просьба не нагнетать"Очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте накал. Ситуация нам понятна, нет никаких поводов для паники. Очень прошу всех успокоиться", — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, до этого твердивший о "российской угрозе", неожиданно поменял точку зрения.Обратился к украинцам и Владимир Зеленский. Он заверил, что "на востоке страны ситуация под контролем". Как выяснилось, министр обороны Алексей Резников тоже не ждет нападения. "На данный момент Вооруженные силы России не создали ни одной ударной группировки, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление", — объяснил он.К тому же из Верховной рады внезапно отозвали направленный туда в августе законопроект "О государственной политике переходного периода". Там Россию называют "агрессором", объявляют недействительными любые документы, выданные в ДНР и ЛНР. В Москве эту инициативу расценили как отказ от Минских соглашений.Карабины раскуплены, карты нарисованыСюжет с эвакуацией дипломатов, раскручиваемый в США и Британии, так и не получил логического продолжения. Европейцы не одобрили. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в эвакуации нет "даже минимальной необходимости".Тем не менее западные СМИ и политики не прекращают нагнетать военную истерию. The Times, например, опубликовала репортаж о 52-летней киевлянке Марине Жагло, не пожалевшей несколько тысяч долларов на вооружение и экипировку, чтобы отбивать "атаку русских"."Я никогда в жизни не охотилась. Купила этот карабин, услышав, как солдаты обсуждали, какая винтовка лучше. Если до этого дойдет, то мы будем драться за Киев", — говорит она в интервью.Другая британская газета Financial Times вышла с заголовком "Россия планирует захватить Киев в ходе блицкрига". Датское издание DR сообщает, что "Украина создает ополчение из 130 тысяч гражданских — такова реакция на российскую "военную угрозу". "По будням 44-летний харьковчанин Александр Крупский работает в небольшом издательстве детских книг, а в выходные надевает форму, чтобы защищать свою страну", — пишут журналисты.Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками >>Их американские коллеги уверены: в ближайшее время "придется воевать с Россией из-за Украины". "Президент Байден думает об отправке тысяч военнослужащих, а также боевых кораблей и самолетов в Прибалтику и Восточную Европу из-за угрозы российского вторжения", — отмечает The New York Times.Но одобряют это далеко не все. "Мы что, действительно собираемся воевать за какую-то коррумпированную восточноевропейскую страну, не имеющую для нас стратегического значения? Учитывая, что сейчас происходит в нашем собственном доме? Ни один нормальный человек никогда не стал бы делать что-либо подобное", — рассуждал в эфире Fox News Тони Бобулински, бывший компаньон Хантера Байдена.При этом Вашингтон усиленно втягивает в противостояние с Россией Японию, требуя от Токио "не разочаровывать Запад", указывает Sankei Shimbun (японское СМИ). "На последней онлайн-встрече президента Байдена и премьера Кисиды главным был вопрос активизации участия в антироссийском фронте по Украине", — сообщает автор статьи.СМИ опубликовали множество схем "вероятной атаки на Украину". В The Washington Post со ссылкой на американскую разведку нарисовали карту наступления по нескольким фронтам. Источники газеты Bild описали сразу два варианта боевых действий.Страна входит в НАТО, но не намерена участвовать в гипотетическом конфликте России и Украины. Если войну развяжут, Загреб вернет хорватских военных на родину "всех до последнего".Невиданные прежде санкцииПолитики продолжают угрожать России "невиданными ранее санкциями". По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кoфода, с Москвой обойдутся гораздо суровее, чем в 2014-м.Джозеф Байден перечислил возможные меры: отключение от международной платежной системы SWIFT, запрет российским банкам операций с долларом. В конгресс направили законопроект, в черный список предлагают включить высокопоставленных российских чиновников, крупных бизнесменов, журналистов и заодно весь газопровод "Северный поток — 2".В Елисейском дворце пока делают ставку на дипломатию. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины и призвал к деэскалации. Он обсудит свои предложения с канцлером Германии Олафом Шольцем. Париж и Берлин выступают за диалог в "нормандском формате".Лондон сел в лужу с эпическим фейком о "российском заговоре" на Украине >>И как раз в Париже 26 января встретятся политсоветники из Германии, России, Украины и Франции. От Москвы там будет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Переговоров в таком формате не было с августа."Минские соглашения все сильнее расшатываются. В Киеве говорили, что, возможно, они не нужны, устарели. Складывалось впечатление, что от них уже отказались, — рассуждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. — Эта встреча — попытка вернуться к "Минску", подтвердить готовность выполнять условия и одновременно добиться деэскалации".По мнению собеседника РИА Новости, никто не хочет большой войны: "И на Украине понимают, что ничего хорошего для страны из этого не выйдет".Вашингтон и Лондон по-прежнему шлют в Киев вооружение. На днях доставили партию весом более 90 тонн. В США заявляют, что готовы "дать гораздо больше". Очевидно, Белый дом, не участвующий в "нормандском формате", попросту не заинтересован в нормализации. Хотя на словах американцы стремятся "снять напряженность дипломатическим путем".Читайте также:Лавров о переговорах с Блинкеном: США пытаются поставить Украину во главу угла >>Дюнкерк по-украински: НАТО разобщена и деморализована >>

