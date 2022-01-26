https://uz.sputniknews.ru/20220126/razmer-myasnyx-subsidiy-uvelichili-v-neskolko-raz-22382898.html

Размер "мясных" субсидий увеличили в несколько раз

Размер "мясных" субсидий увеличили в несколько раз

Введены новые льготы, связанные с птицеводством. Кому они положены и как будут выплачиваться, читайте в обзоре.

2022-01-26T09:40+0500

2022-01-26T09:40+0500

2022-01-26T09:41+0500

экономика

льготы

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по государственной поддержке сферы птицеводства".Данные меры призваны обеспечить мясом птицы потребителей, а также расширить производство конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.С 1 января 2022 года по 1 января 2024-го власти предоставят субсидии птицеводческим хозяйствам — плательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 2,5 тысячи сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы, произведенный в своих хозяйствах.С 1 июня 2021 года президент постановил выделять птицеводческим хозяйствам — плательщикам НДС субсидии в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1 000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы. По кредитам (до 10 миллиардов сумов), выделяемым коммерческими банками на срок до 1 января 2025-го за счет средств Госфонда поддержки предпринимательской деятельности, власти покроют часть процентной ставки, превышающей основную ставку Центробанка, но не более чем на 8 процентных пунктов. Кроме того, с 1 июля 2021 года по 1 июля 2024-го к предпринимателям, занимающимся птицеводством, начнут применять ставку в размере 50% по налогу на прибыль, имущество, землю, а также налогу за пользование водными ресурсами.Читайте также:"Мясную" льготу могут продлить до апреля >>Цены на мясо снизились — статистика ноября >>

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льготы