https://uz.sputniknews.ru/20211224/myasnuyu-lgotu-mogut-prodlit-do-aprelya-podrobnosti-21928411.html

"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности

"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности

"Мясную" льготу могут продлить до апреля. Что это даст, читайте в материале.

2021-12-24T10:30+0500

2021-12-24T10:30+0500

2021-12-24T11:08+0500

экономика

мясо

продукты

питание

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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Власти хотят освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз и продажу на территории Узбекистана мяса еще на четыре месяца.Изначально льготу ввели до конца 2021 года, однако теперь ее могут продлить до 30 апреля 2022-го.Как ожидается, данные меры позволят снизить инфляцию, повысить покупательную способность граждан и сохранить стабильные цены на основные продукты питания. Между тем льготы по НДС касаются не только мяса. До апреля отменят НДС в том числе на импорт скота, растительного масла, семян подсолнечника и льна. По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%. В ноябре мясо стало доступнее. Ранее власти Узбекистана до 1 мая 2022 года отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.Читайте также:Цены на мясо снизились — статистика ноября >>Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>

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мясо, продукты, питание