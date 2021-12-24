https://uz.sputniknews.ru/20211224/myasnuyu-lgotu-mogut-prodlit-do-aprelya-podrobnosti-21928411.html
"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности
"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности
"Мясную" льготу могут продлить до апреля. Что это даст, читайте в материале.
2021-12-24T10:30+0500
2021-12-24T10:30+0500
2021-12-24T11:08+0500
экономика
мясо
продукты
питание
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Власти хотят освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз и продажу на территории Узбекистана мяса еще на четыре месяца.Изначально льготу ввели до конца 2021 года, однако теперь ее могут продлить до 30 апреля 2022-го.Как ожидается, данные меры позволят снизить инфляцию, повысить покупательную способность граждан и сохранить стабильные цены на основные продукты питания. Между тем льготы по НДС касаются не только мяса. До апреля отменят НДС в том числе на импорт скота, растительного масла, семян подсолнечника и льна. По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%. В ноябре мясо стало доступнее. Ранее власти Узбекистана до 1 мая 2022 года отменили импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.Читайте также:Цены на мясо снизились — статистика ноября >>Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов >>
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мясо, продукты, питание
"Мясную" льготу могут продлить до апреля: подробности
10:30 24.12.2021 (обновлено: 11:08 24.12.2021)
Что власти планируют этим добиться и какие еще продукты питания затронут принятые меры, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Власти хотят освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз и продажу на территории Узбекистана мяса еще на четыре месяца.
Изначально льготу ввели до конца 2021 года, однако теперь ее могут продлить до 30 апреля 2022-го.
Как ожидается, данные меры позволят снизить инфляцию, повысить покупательную способность граждан и сохранить стабильные цены на основные продукты питания.
"Кроме того, учитывая высокий удельный вес мяса, масла и картофеля в потребительской корзине, стабильность цен на эту продукцию, в свою очередь, положительно скажется на снижении темпов роста цен на другие потребительские товары и услуги", — заявил
депутат Дониёр Ганиев.
Между тем льготы по НДС касаются не только мяса. До апреля отменят НДС в том числе на импорт скота, растительного масла, семян подсолнечника и льна.
По официальным данным, в январе-сентябре цены на мясо и мясную продукцию в Узбекистане выросли на 13,3% при общей инфляции за девять месяцев на уровне 10,8%. В ноябре мясо стало доступнее.
Ранее власти Узбекистана до 1 мая 2022 года отменили
импортные пошлины при ввозе в страну бананов и цитрусовых в целях стабилизации цен на эти продукты на внутреннем рынке.