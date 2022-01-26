https://uz.sputniknews.ru/20220126/uzbekistan-vpervye-vypustil-na-valyutnuyu-birju-tsennye-bumagi-22386987.html

Узбекистан впервые выпустил на валютную биржу 10-летние ценные бумаги

Узбекистан впервые выпустил на валютную биржу 10-летние ценные бумаги

Для того, чтобы диверсифицировать портфель госдолга и снизить валютные риски Министерство финансов может увеличивать объемы выпуска государственных ценных бумаг.

2022-01-26T12:10+0500

2022-01-26T12:10+0500

2022-01-26T12:30+0500

экономика

ценные бумаги

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. На торги электронного аукциона на Республиканской валютной бирже (УзРВБ) впервые выпущены государственные ценные бумаги, общей стоимостью 10 млрд сумов и сроком обращения 10 лет. Средневзвешенная купонная выплата составляет 15% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.Вместе с тем выпущены государственные ценные бумаги общим объемом 174,5 млрд сумов сроком обращения 5 лет.Эмиссия среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг служит бенчмарком (ориентиром) привлечения средств за счет выпуска инструментов с низким риском в национальной валюте. Этот процесс создает основу для диверсификации финансовых инструментов и привлечения новых участников финансового рынка (нерезидентов, физических лиц, страховых компаний и др.)Для того, чтобы диверсифицировать портфель госдолга и снизить валютные риски Министерство финансов может увеличивать объемы выпуска государственных ценных бумаг.Дорожная карта по реализации программы развития рынка капитала на 2021-2022 годы предусматривает проведение аукционов по выпуску государственных ценных бумаг на долгосрочную перспективу (5-10 лет), исходя из рыночного спроса.Для снижения валютных рисков в портфеле госдолга в ноябре 2020 года впервые были выпущены суверенные международные облигации в объеме 2 трлн сумов и в июле 2021 года – на 2,5 трлн сумов.Читайте также:Власти изменили порядок налогообложения дивидендов >>Ставка на "линки": о чем договорились крупнейшие биржи России и Узбекистана >>

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