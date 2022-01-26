https://uz.sputniknews.ru/20220126/v-nalogovyy-kodeks-uzbekistana-planiruyut-vnesti-izmeneniya--22396673.html

В Налоговый кодекс Узбекистана планируют внести изменения

В Налоговый кодекс Узбекистана планируют внести изменения

Проект поможет рационально использовать объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в собственности юридических лиц, а также вести их учет в кадастровых органах.

2022-01-26T17:39+0500

2022-01-26T17:39+0500

2022-01-26T17:40+0500

экономика

узбекистан

налоги

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Перечень налоговых льгот в Узбекистане решили расширить. С этой целью разработали профильный законопроект, он размещен на портале regulation.gov.uz для общественного обсуждения.Документ разработали специалисты Министерства финансов в соответствии с указом президента, который предусматривает исполнение Закона о госбюджете на 2022 год.Проект поможет рационально использовать объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в собственности юридических лиц, а также вести их учет в кадастровых органах.Предлагается дополнить статью 75 Налогового кодекса следующим пунктом:"В соответствии со статьей 483 настоящего Кодекса налогоплательщики, имеющие полное освобождение в виде налога на имущество и земельного налога от юридических лиц в соответствии с решениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, уплачивают эти налоги в размере одного процента суммы данных налогов".В соответствии с Законом "О Государственном бюджете на 2022 год" сохранены круг плательщиков налога на имущество юридических лиц, а также порядок исчисления и уплаты.Вместе с тем введено требование о том, что налоговая база для зданий и сооружений (за исключением линейных объектов и объектов незавершенного строительства) не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 квадратный метр в следующих размерах.В 2022 году сохранены основные налоговые ставки: НДС (15%), налог на прибыль (15%, для отдельных категорий - 20%), налог на доходы физических лиц (12%), земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения (0,95%), социальный налог (хозсубъекты - 12%, бюджетные организации - 25%) и налог с оборота (базовая ставка - 4%).Читайте также:Власти изменили порядок налогообложения дивидендов >>Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год >>

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узбекистан, налоги