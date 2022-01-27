https://uz.sputniknews.ru/20220127/frendli-aeroport-kak-izmenitsya-aviatsiya-uzbekistana-v-etom-godu-22407034.html

"Френдли"-аэропорт: как изменится авиация Узбекистана в этом году?

"Френдли"-аэропорт: как изменится авиация Узбекистана в этом году?

Во всех международных аэропортах появятся специализированные площадки для авиаспоттинга.

2022-01-27T11:53+0500

2022-01-27T11:53+0500

2022-01-27T11:54+0500

туризм

узбекистан

авиация

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Узбекистане появится национальный музей авиации. Этим вопросом займутся Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны и хокимиятом Ташкента. Такое распоряжение дало правительство, утвердив профильное постановление. Документ предполагает формирование позитивного имиджа и повышение туристского потенциала страны, а также узнаваемости брендов отечественных аэропортов и авиакомпаний.До 1 мая этого года во всех международных аэропортах появятся специализированные площадки для авиаспоттинга. Также к маю на прилегающих к международным аэропортам территориях построят смотровые площадки.Глава Uzbekistan Airports отметила, что далеко не во всех странах в законодательной базе имеются подобные документы. И это большой шаг для имиджа страны, для развития туризма.А еще с 1 мая этого года раз в квартал будут проводиться сезонные конкурсы для фотографов-любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных мастеров застывшего кадра.Кроме того будут организовываться дни открытых дверей и экскурсий в международные аэропорты.Читайте также:Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг >>В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков >>

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узбекистан, авиация