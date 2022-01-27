https://uz.sputniknews.ru/20220127/frendli-aeroport-kak-izmenitsya-aviatsiya-uzbekistana-v-etom-godu-22407034.html
"Френдли"-аэропорт: как изменится авиация Узбекистана в этом году?
"Френдли"-аэропорт: как изменится авиация Узбекистана в этом году?
Во всех международных аэропортах появятся специализированные площадки для авиаспоттинга.
2022-01-27T11:53+0500
2022-01-27T11:53+0500
2022-01-27T11:54+0500
туризм
узбекистан
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/20/25/202558_0:192:3703:2275_1920x0_80_0_0_5e29636b3f908fde5f0f5711bd101856.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Узбекистане появится национальный музей авиации. Этим вопросом займутся Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны и хокимиятом Ташкента. Такое распоряжение дало правительство, утвердив профильное постановление. Документ предполагает формирование позитивного имиджа и повышение туристского потенциала страны, а также узнаваемости брендов отечественных аэропортов и авиакомпаний.До 1 мая этого года во всех международных аэропортах появятся специализированные площадки для авиаспоттинга. Также к маю на прилегающих к международным аэропортам территориях построят смотровые площадки.Глава Uzbekistan Airports отметила, что далеко не во всех странах в законодательной базе имеются подобные документы. И это большой шаг для имиджа страны, для развития туризма.А еще с 1 мая этого года раз в квартал будут проводиться сезонные конкурсы для фотографов-любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных мастеров застывшего кадра.Кроме того будут организовываться дни открытых дверей и экскурсий в международные аэропорты.Читайте также:Ташкентский аэропорт провел первый авиаспоттинг >>В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/20/25/202558_207:0:3496:2467_1920x0_80_0_0_5883b3873995069c34ea2c4c8333e569.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, авиация
"Френдли"-аэропорт: как изменится авиация Узбекистана в этом году?
11:53 27.01.2022 (обновлено: 11:54 27.01.2022)
Во всех международных аэропортах появятся специализированные площадки для авиаспоттинга.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Узбекистане появится национальный музей авиации. Этим вопросом займутся Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны и хокимиятом Ташкента. Такое распоряжение дало правительство, утвердив профильное постановление.
Документ предполагает формирование позитивного имиджа и повышение туристского потенциала страны, а также узнаваемости брендов отечественных аэропортов и авиакомпаний.
До 1 мая этого года во всех международных аэропортах появятся специализированные площадки для авиаспоттинга. Также к маю на прилегающих к международным аэропортам территориях построят смотровые площадки.
Первый в истории Узбекистана официальный споттинг был проведен 22 октября прошлого года. Тогда мы даже не предполагали, что так кардинально изменится ситуация для людей, влюбленных в авиацию. Раньше им даже запрещено было стоять вблизи аэропорта и фотографировать самолеты, а теперь аэропорты открывают двери и становятся френдли.
Рано Джураева
Председатель правления Uzbekistan Airports
Глава Uzbekistan Airports отметила, что далеко не во всех странах в законодательной базе имеются подобные документы. И это большой шаг для имиджа страны, для развития туризма.
А еще с 1 мая этого года раз в квартал будут проводиться сезонные конкурсы для фотографов-любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных мастеров застывшего кадра.
Кроме того будут организовываться дни открытых дверей и экскурсий в международные аэропорты.
Читайте также: