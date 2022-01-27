https://uz.sputniknews.ru/20220127/kakie-dokumenty-nujny-uzbekistantsu-dlya-zameny-voditelskogo-udostovereniya-v-rossii-22409834.html

Какие документы нужны узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России

Какие документы нужны узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России

Куда и с каким перечнем документов необходимо обратиться узбекистанцу, находящемуся в России для замены прав старого образца на новые?

2022-01-27T13:43+0500

2022-01-27T13:43+0500

2022-01-27T13:43+0500

общество

водительское удостоверение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/669/09/6690965_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_34839943077eb30db0e20053d338c2ed.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистанцы могут заменить национальное водительское удостоверение старого образца на новое, находясь в России. Такая возможность предусмотрена профильным постановлением Кабинета Министров республики, которое было утверждено в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в диппредставительстве республики в России.Граждане Узбекистана могут обратиться в консульский отдел посольства Узбекистана в России, а также в генеральные консульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.При себе необходимо иметь оригинал биометрического паспорта для выезда за границу или биометрический паспорт гражданина (ID - идентификационная карта), а также оригинал национального водительского удостоверения и оригинал талона к национальному водительскому удостоверению.Читайте также: Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав >>Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водительское удостоверение