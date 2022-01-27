https://uz.sputniknews.ru/20220127/kakie-dokumenty-nujny-uzbekistantsu-dlya-zameny-voditelskogo-udostovereniya-v-rossii-22409834.html
Какие документы нужны узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России
Какие документы нужны узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России
Куда и с каким перечнем документов необходимо обратиться узбекистанцу, находящемуся в России для замены прав старого образца на новые?
2022-01-27T13:43+0500
2022-01-27T13:43+0500
2022-01-27T13:43+0500
общество
водительское удостоверение
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистанцы могут заменить национальное водительское удостоверение старого образца на новое, находясь в России. Такая возможность предусмотрена профильным постановлением Кабинета Министров республики, которое было утверждено в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в диппредставительстве республики в России.Граждане Узбекистана могут обратиться в консульский отдел посольства Узбекистана в России, а также в генеральные консульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.При себе необходимо иметь оригинал биометрического паспорта для выезда за границу или биометрический паспорт гражданина (ID - идентификационная карта), а также оригинал национального водительского удостоверения и оригинал талона к национальному водительскому удостоверению.Читайте также: Узбекистан ужесточит наказание за продажу водительских прав >>Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
водительское удостоверение
Какие документы нужны узбекистанцу для замены водительского удостоверения в России
Куда и с каким перечнем документов необходимо обратиться узбекистанцу, находящемуся в России для замены прав старого образца на новые?
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Узбекистанцы могут заменить национальное водительское удостоверение старого образца на новое, находясь в России. Такая возможность предусмотрена профильным постановлением Кабинета Министров республики, которое было утверждено в ноябре прошлого года. Об этом сообщили
в диппредставительстве республики в России.
Граждане Узбекистана могут обратиться в консульский отдел посольства Узбекистана в России, а также в генеральные консульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
При себе необходимо иметь оригинал биометрического паспорта для выезда за границу или биометрический паспорт гражданина (ID - идентификационная карта), а также оригинал национального водительского удостоверения и оригинал талона к национальному водительскому удостоверению.
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