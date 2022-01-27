Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashkente-zaderjany-desyatki-ekstremistov--oni-pytalis-uexat-v-siriyu-22405579.html
В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию
В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию
Откуда прибыли задержанные и в чем подозреваются, читайте в материале.
2022-01-27T10:50+0500
2022-01-27T10:56+0500
общество
ташкент
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21261788_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ad4fc8f793c96e0bef2e168891a73344.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Их схватили в Ташкенте.Все задержанные приехали в столицу из разных регионов Узбекистана на заработки, уточнили в Службе государственной безопасности (СГБ). Оказалось, что они они планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков, воюющих в этой стране.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики.По данным Министерства внутренних дел, в июне прошлого года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области — еще 16. * — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других странЧитайте также:Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца &gt;&gt;Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни &gt;&gt;
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21261788_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e9f8bdb74ba48273d02eb6ea1a89ebe5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, сирия

В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию

10:50 27.01.2022 (обновлено: 10:56 27.01.2022)
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2022
© Pexels / Kindel Media
Подписаться на
Откуда прибыли задержанные и в чем подозреваются, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
Их схватили в Ташкенте.
Все задержанные приехали в столицу из разных регионов Узбекистана на заработки, уточнили в Службе государственной безопасности (СГБ).
Оказалось, что они они планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков, воюющих в этой стране.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики.
По данным Министерства внутренних дел, в июне прошлого года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области — еще 16.
* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран
Читайте также:
Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца >>
Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский