https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashkente-zaderjany-desyatki-ekstremistov--oni-pytalis-uexat-v-siriyu-22405579.html

В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию

В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию

Откуда прибыли задержанные и в чем подозреваются, читайте в материале.

2022-01-27T10:50+0500

2022-01-27T10:50+0500

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общество

ташкент

сирия

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Их схватили в Ташкенте.Все задержанные приехали в столицу из разных регионов Узбекистана на заработки, уточнили в Службе государственной безопасности (СГБ). Оказалось, что они они планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков, воюющих в этой стране.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики.По данным Министерства внутренних дел, в июне прошлого года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области — еще 16. * — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других странЧитайте также:Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца >>Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>

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ташкент, сирия