https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashkente-zaderjany-desyatki-ekstremistov--oni-pytalis-uexat-v-siriyu-22405579.html
В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию
В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию
Откуда прибыли задержанные и в чем подозреваются, читайте в материале.
2022-01-27T10:50+0500
2022-01-27T10:50+0500
2022-01-27T10:56+0500
общество
ташкент
сирия
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Их схватили в Ташкенте.Все задержанные приехали в столицу из разных регионов Узбекистана на заработки, уточнили в Службе государственной безопасности (СГБ). Оказалось, что они они планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков, воюющих в этой стране.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики.По данным Министерства внутренних дел, в июне прошлого года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области — еще 16. * — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других странЧитайте также:Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца >>Исповедь экстремиста: помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>
ташкент
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ташкент, сирия
В Ташкенте задержаны десятки экстремистов — они пытались уехать в Сирию
10:50 27.01.2022 (обновлено: 10:56 27.01.2022)
Откуда прибыли задержанные и в чем подозреваются, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали 30 человек по подозрению в участии в террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
Все задержанные приехали в столицу из разных регионов Узбекистана на заработки, уточнили в Службе государственной безопасности (СГБ).
Оказалось, что они они планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков, воюющих в этой стране.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"* в различных регионах республики.
По данным Министерства внутренних дел, в июне прошлого года в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области — еще 16.
* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран