https://uz.sputniknews.ru/20220128/aktrisa-feruza-normatova-podarila-roditelyam-kvartiru-v-novostroyke--video-22424596.html
Актриса Феруза Норматова подарила родителям квартиру в новостройке — видео
Актриса Феруза Норматова подарила родителям квартиру в новостройке — видео
Узбекская звезда не стала долго интриговать и раскрыла все карты в новом видеоролике в Instagram.
2022-01-28T10:30+0500
2022-01-28T10:30+0500
2022-01-28T10:30+0500
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актриса
квартира
родители
новостройка
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Узбекская актриса Феруза Норматова преподнесла сюрприз родителям — девушка подарила им шикарную квартиру в столичной новостройке.Трогательным моментом звезда поделилась в своем Instagram. Норматова рассказала, что была невероятно капризным ребенком в семье, а родители многие годы старались удовлетворить все потребности дочери. Время идет, и теперь очередь за артисткой — поддерживать и радовать родителей. На кадрах видно, как мать девушки расплакалась, не ожидав такого сюрприза. Стоит отметить, что это уже третьи апартаменты актрисы в Ташкенте.Читайте также:
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актриса, квартира, родители, новостройка
Актриса Феруза Норматова подарила родителям квартиру в новостройке — видео
Так звезда поблагодарила родных за любовь и заботу, которую они старались давать долгие годы.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Узбекская актриса Феруза Норматова преподнесла сюрприз родителям — девушка подарила им шикарную квартиру в столичной новостройке.
Трогательным моментом звезда поделилась в своем Instagram.
Норматова рассказала, что была невероятно капризным ребенком в семье, а родители многие годы старались удовлетворить все потребности дочери.
Время идет, и теперь очередь за артисткой — поддерживать и радовать родителей. На кадрах видно, как мать девушки расплакалась, не ожидав такого сюрприза.
Стоит отметить, что это уже третьи апартаменты актрисы в Ташкенте.