https://uz.sputniknews.ru/20220128/fakty-sobytiya-v-tsa-i-grajdanstvo-o-chem-govoril-na-bolshom-intervyu-sergey-lavrov-22437632.html

Факты, события в ЦА и гражданство: о чем говорил на большом интервью Сергей Лавров

Факты, события в ЦА и гражданство: о чем говорил на большом интервью Сергей Лавров

Глава российского МИД затронул еще и ряд тем, важных для Центральной Азии – рассказал, как бороться с перевиранием истории и почему Россия принимает всех постсоветских граждан, не обращая внимания на их корни.

2022-01-28T20:00+0500

2022-01-28T20:00+0500

2022-01-28T20:34+0500

россия

сергей лавров

мид рф

нато

центральная азия

украина

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Как будут складываться отношения России и НАТО и ждать ли войны с Украиной? Пожалуй, услышать ответы именно на эти два вопроса больше всего и хотело международное сообщество, следившее за большим интервью Сергея Лаврова. 28 января глава российского МИД отвечал на вопросы сразу четырех радиостанций – Sputnik, "Говорит Москва", "Эхо Москвы" и "Комсомольская правда".Но украинская повестка и Североатлантический альянс стали не единственными темами, которые затронул Сергей Лавров. Как Россия собирается реагировать на проявления национализма в странах бывшего СССР и на что рассчитывать мигрантам?Sputnik Узбекистан собрал самые важные детали интервью Лаврова, на которые стоит обратить внимание людям, живущим в Центральной Азии.Есть эмоции, а есть фактыВ теории массовых коммуникаций существует такой термин - "ценностное манипулирование". Под ним подразумевают эмоционально окрашенные слова, которые ассоциируются в сознании людей с основными жизненными ценностями, а значит, звучат априори позитивно. Например: свобода, независимость, священный, обязанность, любовь, мир.Все эти слова аудитория воспринимает сразу: они хороши уже сами по себе и убедительны без каких-либо дополнительных доказательств. В Америке брошюру со списком таких слов даже когда-то издал Комитет политического воздействия Ньюта Гинрича (Гинрич - бывший спикер Палаты представителей Конгресса США – Sputnik).Брошюра эта пользовалась успехом – возможно, поэтому президент Джо Байден любит использовать слова с эмоциональной окраской, как, к примеру, в недавнем заявлении: "У нас есть священное обязательство защищать эти страны".Речь шла о вопросе сокращения численности американских войск в Восточной Европе, и Байден отметил, что напротив, Штаты могут увеличить войска в Румынии, если Россия вторгнется на территорию Украины.В отличие от западных представителей, оперирующих эмоциями и абстрактным словом "если", глава российского МИД Сергей Лавров в своей речи опирается только на факты и документы. "Мы хотим, чтобы с нами работали честно, - говорит он в ходе интервью и, анализируя право Украины на сближение с НАТО, отмечает: - Право на выбор союза священно – при условии, что оно не угрожает безопасности другой страны".Лавров уточняет: речь идет об Астанинской декларации 2010 года, которую подписали лидеры стран ОБСЕ и президент США. А именно – о пункте №3, который гласит, что безопасность каждого государства "неразрывно связана с безопасностью всех других".Проще говоря, расширение НАТО на Восток угрожает территории России, а безопасность одного государства не может быть достигнута через риски для другого. "Мы стоим на своей собственной территории, мы нигде не находимся без приглашения государства", - говорит Сергей Лавров. А когда его спрашивают об эмоциональных заявлениях Североатлантического альянса, лишь отвечает:Как используют ЗеленскогоМежду тем, на Западе активно муссируются слухи о возможной войне России и Украины. И пока россияне создают на эту тему мемы, а США эвакуируют своих дипломатов с Украины, Сергей Лавров рассуждает:Будет ли война? Отвечая на вопрос главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала РТ Маргариты Симоньян, глава МИД заявляет: "Если это зависит от России, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим".По мнению Лаврова, Западу совершенно безразлична судьба Украины. Важно только одно – нагнетать ситуацию вокруг России. Киев с президентом Зеленским служат здесь просто инструментом провокации.Как Россия реагирует на национализм в СНГГоворил Сергей Лавров и о происходящем на территории СНГ – в частности, о вспышках национализма, которые то и дело происходят в странах-членах Содружества.Как уладить подобные эксцессы? Активнее обсуждать проблемы прав человека, считает Сергей Лавров. "Еще когда создавалось СНГ, все согласились, что среди органов Содружества будет Комиссия по правам человека, но до этого не доходили руки, - рассказывает он. – Но последние несколько лет мы поставили вопрос о том, что это уставное положение, его надо материализовать. Есть общее согласие начать работу такой комиссии".Важно не давать ультрарадикалам поводы для раскручивания провокаций. Отчасти в этом поможет и Ассоциация ученых СНГ, решение о создании которой было подписано в прошлом году, сообщает министр. Главным направлением ее работы будет обсуждение общей истории постсоветских стран.Корни не имеют значенияРоссия также не стремится переманить всех соотечественников на свою территорию.Тем не менее, никто не станет препятствовать желанию людей переехать в Россию. Лавров напомнил, что при участии МИД и МВД РФ был принят целый ряд поправок в Закон о гражданстве.Эти поправки позволили снять множество бюрократических барьеров. Теперь льготные основания для получения гражданства могу получить не только носители русского языка и культуры.Читайте также: Лавров об истерике США и Запада

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

сергей лавров, мид рф, нато, центральная азия, украина