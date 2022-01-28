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Факты, события в ЦА и гражданство: о чем говорил на большом интервью Сергей Лавров
20:00 28.01.2022 (обновлено: 20:34 28.01.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Кроме Украины и НАТО, глава российского МИД затронул еще и ряд тем, важных для Центральной Азии – рассказал, как бороться с перевиранием истории и почему Россия принимает всех постсоветских граждан, не обращая внимания на их корни.
Как будут складываться отношения России и НАТО и ждать ли войны с Украиной? Пожалуй, услышать ответы именно на эти два вопроса больше всего и хотело международное сообщество, следившее за большим интервью Сергея Лаврова. 28 января глава российского МИД отвечал на вопросы сразу четырех радиостанций – Sputnik, "Говорит Москва", "Эхо Москвы" и "Комсомольская правда".
Но украинская повестка и Североатлантический альянс стали не единственными темами, которые затронул Сергей Лавров. Как Россия собирается реагировать на проявления национализма в странах бывшего СССР и на что рассчитывать мигрантам?
Sputnik Узбекистан собрал самые важные детали интервью Лаврова, на которые стоит обратить внимание людям, живущим в Центральной Азии.
Есть эмоции, а есть факты
В теории массовых коммуникаций существует такой термин - "ценностное манипулирование". Под ним подразумевают эмоционально окрашенные слова, которые ассоциируются в сознании людей с основными жизненными ценностями, а значит, звучат априори позитивно. Например: свобода, независимость, священный, обязанность, любовь, мир.
Все эти слова аудитория воспринимает сразу: они хороши уже сами по себе и убедительны без каких-либо дополнительных доказательств. В Америке брошюру со списком таких слов даже когда-то издал Комитет политического воздействия Ньюта Гинрича (Гинрич - бывший спикер Палаты представителей Конгресса США – Sputnik).
Брошюра эта пользовалась успехом – возможно, поэтому президент Джо Байден любит использовать слова с эмоциональной окраской, как, к примеру, в недавнем заявлении: "У нас есть священное обязательство защищать эти страны".
Речь шла о вопросе сокращения численности американских войск в Восточной Европе, и Байден отметил, что напротив, Штаты могут увеличить войска в Румынии, если Россия вторгнется на территорию Украины.
В отличие от западных представителей, оперирующих эмоциями и абстрактным словом "если", глава российского МИД Сергей Лавров в своей речи опирается только на факты и документы. "Мы хотим, чтобы с нами работали честно, - говорит он в ходе интервью и, анализируя право Украины на сближение с НАТО, отмечает: - Право на выбор союза священно – при условии, что оно не угрожает безопасности другой страны".
Лавров уточняет: речь идет об Астанинской декларации 2010 года, которую подписали лидеры стран ОБСЕ и президент США. А именно – о пункте №3, который гласит, что безопасность каждого государства "неразрывно связана с безопасностью всех других".
Проще говоря, расширение НАТО на Восток угрожает территории России, а безопасность одного государства не может быть достигнута через риски для другого. "Мы стоим на своей собственной территории, мы нигде не находимся без приглашения государства", - говорит Сергей Лавров. А когда его спрашивают об эмоциональных заявлениях Североатлантического альянса, лишь отвечает:
"Ответ НАТО идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, особым предназначением, что просто мне было немного стыдно за тех, кто эти тексты писал".
Как используют Зеленского
Между тем, на Западе активно муссируются слухи о возможной войне России и Украины. И пока россияне создают на эту тему мемы, а США эвакуируют своих дипломатов с Украины, Сергей Лавров рассуждает:
"Кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы – канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов".
Будет ли война? Отвечая на вопрос главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала РТ Маргариты Симоньян, глава МИД заявляет: "Если это зависит от России, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим".
По мнению Лаврова, Западу совершенно безразлична судьба Украины. Важно только одно – нагнетать ситуацию вокруг России. Киев с президентом Зеленским служат здесь просто инструментом провокации.
Как Россия реагирует на национализм в СНГ
Говорил Сергей Лавров и о происходящем на территории СНГ – в частности, о вспышках национализма, которые то и дело происходят в странах-членах Содружества.
"Проблемы есть, никто не скрывает", - заявляет министр. Как считает он сам, подобные инциденты связаны с тем, что государства-соседи России вышли из состава СССР и "впервые получили возможность" формирования национальных государств. Процесс естественный, и без перегибов не обходится – отдельные люди хотят подчеркнуть национальную идентичность.
Как уладить подобные эксцессы? Активнее обсуждать проблемы прав человека, считает Сергей Лавров. "Еще когда создавалось СНГ, все согласились, что среди органов Содружества будет Комиссия по правам человека, но до этого не доходили руки, - рассказывает он. – Но последние несколько лет мы поставили вопрос о том, что это уставное положение, его надо материализовать. Есть общее согласие начать работу такой комиссии".
Важно не давать ультрарадикалам поводы для раскручивания провокаций. Отчасти в этом поможет и Ассоциация ученых СНГ, решение о создании которой было подписано в прошлом году, сообщает министр. Главным направлением ее работы будет обсуждение общей истории постсоветских стран.
"Не будут готовиться единые учебники, - сразу предупреждает Сергей Лавров. – Но методические пособия, которые будут содержать конструктивное рассмотрение истории, планируются".
Корни не имеют значения
Россия также не стремится переманить всех соотечественников на свою территорию.
"Я, например, считаю, что в наших интересах (всех стран СНГ), чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились и они прижились", - говорит Сергей Лавров.
Тем не менее, никто не станет препятствовать желанию людей переехать в Россию. Лавров напомнил, что при участии МИД и МВД РФ был принят целый ряд поправок в Закон о гражданстве.
Эти поправки позволили снять множество бюрократических барьеров. Теперь льготные основания для получения гражданства могу получить не только носители русского языка и культуры.
"Я считаю, что не только наличие корней твоей семьи в РСФСР должно иметь значение для получения льготных условий для обретения гражданства", - подытожил министр. На данный момент получить российский паспорт могут и иностранцы-выпускники российских вузов, получившие красные дипломы.
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