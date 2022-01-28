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Большое интервью Сергея Лаврова радиостанциям России — LIVE
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https://uz.sputniknews.ru/20220128/lavrov-obyasnil-s-chem-svyazana-isterika-ssha-i-zapada-22432203.html
Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада
Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада
Глава российского МИД напомнил, что важным условием крепких партнерских отношений является соблюдение достигнутых договоренностей.
2022-01-28T14:58+0500
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россия
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".По мнению министра, очень значимым результатом дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", — добавил министр.Ранее в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава российского МИД заявил, что уверен, — истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.Читайте также: Ответ США и НАТО – попытка "заболтать" проблемы безопасности &gt;&gt;Кто может спровоцировать войну на Украине &gt;&gt;
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сергей лавров

Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада

14:58 28.01.2022 (обновлено: 15:16 28.01.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава российского МИД напомнил, что важным условием крепких партнерских отношений является соблюдение достигнутых договоренностей.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и (глава дипломатии ЕС Жозеп прим. ред.) Боррель, и (госсекретарь США Энтони прим. ред.) Блинкен, у них как заклинание: "мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове, потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия, после того как исчез Советский Союз.

Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
По мнению министра, очень значимым результатом дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", — добавил министр.
Ранее в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава российского МИД заявил, что уверен, — истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.

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