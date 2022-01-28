https://uz.sputniknews.ru/20220128/lavrov-obyasnil-s-chem-svyazana-isterika-ssha-i-zapada-22432203.html

Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада

Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада

Глава российского МИД напомнил, что важным условием крепких партнерских отношений является соблюдение достигнутых договоренностей.

2022-01-28T14:58+0500

2022-01-28T14:58+0500

2022-01-28T15:16+0500

россия

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".По мнению министра, очень значимым результатом дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", — добавил министр.Ранее в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава российского МИД заявил, что уверен, — истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.Читайте также: Ответ США и НАТО – попытка "заболтать" проблемы безопасности >>Кто может спровоцировать войну на Украине >>

россия

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сергей лавров