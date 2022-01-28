https://uz.sputniknews.ru/20220128/lavrov-obyasnil-s-chem-svyazana-isterika-ssha-i-zapada-22432203.html
Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада
Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада
Глава российского МИД напомнил, что важным условием крепких партнерских отношений является соблюдение достигнутых договоренностей.
2022-01-28T14:58+0500
2022-01-28T14:58+0500
2022-01-28T15:16+0500
россия
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".По мнению министра, очень значимым результатом дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", — добавил министр.Ранее в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава российского МИД заявил, что уверен, — истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.Читайте также: Ответ США и НАТО – попытка "заболтать" проблемы безопасности >>Кто может спровоцировать войну на Украине >>
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сергей лавров
Лавров объяснил с чем связана истерика США и Запада
14:58 28.01.2022 (обновлено: 15:16 28.01.2022)
Глава российского МИД напомнил, что важным условием крепких партнерских отношений является соблюдение достигнутых договоренностей.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. США и Запад сейчас истерично развивают тему угрозы РФ Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".
Нам сейчас говорят, истерично раздувая тему эскалации на Украине, требуя деэскалации, и (глава дипломатии ЕС Жозеп — прим. ред.) Боррель, и (госсекретарь США Энтони — прим. ред.) Блинкен, у них как заклинание: "мы очень надеемся, что Россия выберет путь дипломатии". Ловлю на слове, потому что путь дипломатии мы выбирали многие десятилетия, после того как исчез Советский Союз.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
По мнению министра, очень значимым результатом дипломатии являются договоренности Стамбула и Астаны, а именно: никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "Это же соглашение, это декларация, высший результат дипломатии... если вы за дипломатию, сначала выполните то, о чем договорились", — добавил министр.
Ранее в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава российского МИД заявил
, что уверен, — истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей. Лавров призвал Блинкена использовать влияние на Киев, чтобы тот образумился.
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