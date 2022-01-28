https://uz.sputniknews.ru/20220128/na-stsene-teatra-navoi-snova-predstavyat-evgeniya-onegina-22434450.html

На сцене театра Навои снова представят русскую классику: репертуар

На сцене театра Навои снова представят русскую классику: репертуар

Опубликован репертуарный план театра на ближайшие 4 года. В него вошли постановки лучших национальных произведений, а также образцы мировой классики оперного и балетного искусства.

2022-01-28T17:24+0500

2022-01-28T17:24+0500

2022-01-28T17:26+0500

культура

театр им. алишера навои

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои подготовили репертуарный план на 2022 - 2026 годы. В списке ожидаемых постановок — опера "Евгений Онегин" на музыку Петра Чайковского. Ее зрители смогут увидеть на сцене уже в этом году. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор театра Рамиз Усманов. Он уточнил, что ранее "Евгений Онегин" уже значился в репертуаре, однако через некоторое время оперу решили исключить из показа. Для работы над постановкой пригласят российского режиссера. Кого именно – пока в процессе обсуждения.Кроме этого зрители увидят балет "Спартак" композитора Арама Хачатуряна, постановку российского хореографа Юрия Григоровича.Репертуарный план на ближайшие четыре года утвержден профильным постановлением главы государства. В него вошли постановки лучших национальных произведений, а также образцы мировой классики оперного и балетного искусства.Что посмотреть в театре им. А. Навои2022 год: Опера "Алишер Навои", М. Бафоев Балет "Жалолиддин Мангуберди", Р. АбдуллаевОпера "Евгений Онегин", П. Чайковский;Балет "Спартак", А. Хачатурян, Ю. Григорович.2023 год: Опера "Душа поэта", М. Ашрафи;Балет "Лебединое озеро", П. Чайковский;Балет "Кашмирская песня", Г. Мушель;Опера "Бал Маскарад", Ж. Верди.2024 год: Опера "Алпомыш", Х. Рахимов;Балет "Золушка", С. Прокофьев;Балет "Амулет любви", М. Ашрафи;Опера "Дон Жуан", В. Моцарт.2025 год:Опера "Зайнаб ва Омон", Т. Содиков, Б. Зейдман, Ю. Раджаби, Д. Закиров;Балет "Корсар", А. Адан;Балет "Молодость Насреддина", С. Юдаков;Опера "Ромео и Джульетта", Ш. Гуно.2026 год:Опера "Бабур" (конкурс);Балет "Пиковая дама", П. Чайковский;Балет "Легенда о любви", А. Меликов;Балет "Раймонда", А. Глазунов.Читайте также:Женисбек Пиязов выступит с концертом памяти Муслима Магомаева — видео >>Знаменитый российский дирижер стал худруком и главным дирижером ГАБТа >>

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театр им. алишера навои