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О чем договорились Узбекистан и Индия — пункты меморандума
О чем договорились Узбекистан и Индия — пункты меморандума
Стороны наметили планы и во взаимодействии по части военного образования — между Университетом общественной безопасности Узбекистана с соответствующим высшим военным учебным заведением Гвардии национальной безопасности Индии.
2022-01-28T12:45+0500
2022-01-28T12:48+0500
общество
индия
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Командующий Национальной гвардией Узбекистана генерал-майор Рустам Джураев провел онлайн встречу с главным директором гвардии национальной безопасности Индии М. Ганапати, передает пресс-служба структуры.В числе обсужденных тем — вопросы развития двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами.Говорили также об обмене опытом и знаниями, договорились о проведении совместных учений в сфере обеспечения безопасности.Стороны готовы развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере. Наметили планы и во взаимодействии по части профильного образования — между Университетом общественной безопасности Узбекистана с соответствующим высшим военным учебным заведением Гвардии национальной безопасности Индии.По итогам встречи подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами. Документ подразумевает дальнейшее практическое сотрудничество в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка, борьбус терроризмом, подготовку и переподготовку военных кадров.Напомним, в конце прошлого года глава Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев встретился в Москве с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В ходе встречи гости ознакомились с работой Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и отряда особого назначения (ОМОН) и подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год.Читайте также:Число военных учений России в Центральной Азии будет увеличено &gt;&gt;Узбекские военные смогут обучаться в ведомственных вузах Росгвардии &gt;&gt;
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О чем договорились Узбекистан и Индия — пункты меморандума

12:45 28.01.2022 (обновлено: 12:48 28.01.2022)
© Sputnik/Виктор ТолочкоПисьменный набор главы государства
Письменный набор главы государства - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2022
© Sputnik/Виктор Толочко
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Стороны наметили планы и во взаимодействии по части военного образования — между Университетом общественной безопасности Узбекистана с соответствующим высшим военным учебным заведением Гвардии национальной безопасности Индии.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Командующий Национальной гвардией Узбекистана генерал-майор Рустам Джураев провел онлайн встречу с главным директором гвардии национальной безопасности Индии М. Ганапати, передает пресс-служба структуры.
В числе обсужденных тем — вопросы развития двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами.
Говорили также об обмене опытом и знаниями, договорились о проведении совместных учений в сфере обеспечения безопасности.
Стороны готовы развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере. Наметили планы и во взаимодействии по части профильного образования — между Университетом общественной безопасности Узбекистана с соответствующим высшим военным учебным заведением Гвардии национальной безопасности Индии.
По итогам встречи подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами.
Документ подразумевает дальнейшее практическое сотрудничество в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка, борьбу
с терроризмом, подготовку и переподготовку военных кадров.
Напомним, в конце прошлого года глава Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев встретился в Москве с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
В ходе встречи гости ознакомились с работой Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и отряда особого назначения (ОМОН) и подписали соглашение о межведомственном плане сотрудничества на 2022 год.

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