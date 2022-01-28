https://uz.sputniknews.ru/20220128/opera-i-balet-chto-budet-s-iskusstvom-uzbekistana-cherez-pyat-let-22436567.html

Опера и балет: что будет с искусством Узбекистана через пять лет?

Опера и балет: что будет с искусством Узбекистана через пять лет?

Как в ближайшие годы будет развиваться оперное и балетное искусство в Узбекистане и какую роль в этом играют российские артисты – читайте в материале Sputnik.

2022-01-28T21:00+0500

2022-01-28T21:00+0500

2022-01-28T21:22+0500

культура

опера

балет

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Государственный академический большой театр им. А. Навои – место средоточия самых талантливых артистов оперы и балета, хореографов и дирижеров. При этом речь идет не только об узбекистанцах. Так, несколько лет назад балетную труппу театра возглавил народный артист России Андрис Лиепа. А с декабря 2021-го художественным руководителем и главным дирижером театра назначен российский дирижер Денис Власенко.Академик и академияРазвитие театра и сферы в целом выходит на новый профессиональный и творческий уровень. Специалисты уверены: этому поможет новое постановление президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему развитию оперного и балетного искусства". Документ обсудили на пресс-конференции в ГАБТ им. А. Навои с участием руководителей и представителей творческих учебных заведений.Так, например, будет учреждено специальное звание "Академик сферы культуры". Им сможет стать человек, который реализует крупные творческие работы в сфере культуры и искусства, в том числе оперного и балетного. А в Государственной академии хореографии с 2022/2023 учебного года откроется новое направление бакалавриата "Балетная режиссура".Кроме этого, с этого года появится ряд новых организаций. Среди них Учебный театр хореографии при Государственной академии хореографии Узбекистана, Академия вокала и Творческая мастерская по созданию произведений оперы и балета при ГАБТ им. А. Навои.Награда за победуУчтен в документе и поиск талантов. С этой целью ежегодно будут проводиться республиканские смотры-конкурсы молодых вокалистов, исполнителей балета, а также дирижеров, режиссеров и балетмейстеров.Обладатели Гран-при и первого места смогут учиться по соответствующим направлениям в государственных вузах бесплатно.С 2022 года каждые два года за счет госбюджета планируется проводить и два международных мероприятия: смотр-конкурс молодых оперных исполнителей имени Халимы Носировой и фестиваль оперы и балета "Ташкентская весна".Предполагается, что это позволит не только знакомить мировую общественность с национальными оперой и балетом, но и укреплять творческие связи с зарубежными театрами.Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в этих международных фестивалях и конкурсах в сфере оперы и балета, а также соревнованиях, проводимых за рубежом, получат премию. За первое место им полагается 100 базовых расчетных единиц. Обладатель второго места получит 70 БРВ. За третье – 50 БРВ."Евгений Онегин" снова на сценеКроме этого, в театре Навои появятся дни открытых дверей – 1 июня и 1 ноября. В эти дни постановки, культурно-просветительские мероприятия, выставки и творческие встречи будут проходить для посетителей бесплатно.Репертуарный план театра уже расписан на пять лет вперед. В год ожидается по четыре новых постановки.В этом году на сцене снова появится опера "Евгений Онегин" на музыку Петра Чайковского. К слову, над постановкой будет работать российский режиссер. Кто именно – пока не сообщается.Среди других премьер, которые ждут зрителей, оперы "Зайнаб ва Омон", "Бабур", "Душа поэта", балет "Молодость Насреддина", "Золушка" и другие.На 2023 год запланирован балет "Лебединое озеро", а значит, в этом году нужно пригласить новых педагогов, которые поработают над этим спектаклем, "почистят" его, считает ректор Государственной академии хореографии Шухрат Тохтасимов. По его словам, работа с приглашенными преподавателями - это хорошая мотивация для труппы театра. "К своим мы привыкаем – это естественно. Через какое-то время это скажется на спектакле", – говорит ректор."Так как будет "Евгений Онегин", нужно пригласить педагогов из Москвы и Санкт-Петербурга, – говорит Тохтасимов. – Тех мастеров, которые этот спектакль хорошо знают, чтобы уже сейчас готовили молодых к этой постановке".С гастролями и на обучение в РоссиюПомимо местных гастролей внутри республики, запланированы также выезды в ближнее и дальнее зарубежье.Российский зритель сможет насладиться оперой и балетом в исполнении узбекистанских артистов в 2022 году в Москве и в 2026-м в Санкт-Петербурге.А обучение, повышение квалификации и стажировки, в частности, пройдут в Мариинском театре и Государственной консерватории в Санкт-Петербурге, а также в Большом театре в Москве.Читайте также:На сцене театра Навои снова представят русскую классику: репертуар >>Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства >>

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

опера, балет