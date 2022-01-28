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Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей в Казахстане партии
Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей в Казахстане партии
Журналисты не нашли ее имени в списках нового состава совета. Как и экс-премьера Аскара Мамина.
2022-01-28T15:30+0500
2022-01-28T15:30+0500
2022-01-28T15:58+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — вышла из состава политсовета Nur Otan. В списках нового состава политсовета ее нет, как и экс-премьера республики Аскара Мамина. В седьмом созыве мажилиса Назарбаева работала в качестве члена комитета по экономической реформе и региональному развитию. Отмечается, что она не нарушала трудовую дисциплину и отсутствовала только по уважительным причинам.Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане >>В январе Назарбаева не появилась на заседании парламента три раза. Позднее пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.Новым председателем правящей партии между тем официально стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев.
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нурсултан назарбаев, казахстан
Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей в Казахстане партии
15:30 28.01.2022 (обновлено: 15:58 28.01.2022)
Журналисты не нашли ее имени в списках нового состава совета.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — вышла из состава политсовета Nur Otan.
В списках нового состава политсовета ее нет, как и экс-премьера республики Аскара Мамина.
"В политсовете теперь нет Бауржана Байбека, депутата Назарбаевой, госсекретаря Карина, посла Калетаева (недавно снятого с поста посла Казахстана в Украине — Sputnik), министра Абаева, акима Абдыкаликовой и других", — передают коллеги из Sputnik
.
В седьмом созыве мажилиса Назарбаева работала в качестве члена комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Отмечается, что она не нарушала трудовую дисциплину и отсутствовала только по уважительным причинам.
В январе Назарбаева не появилась на заседании парламента три раза. Позднее пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.
"Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной короновирусной инфекции", — сообщила корреспонденту Sputnik Казахстан
помощница депутата Назарбаевой.
Новым председателем правящей партии между тем официально стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев.