https://uz.sputniknews.ru/20220128/starshaya-doch-nazarbaeva-vyshla-iz-sostava-politsoveta-nur-otan-22432775.html

Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей в Казахстане партии

Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей в Казахстане партии

Журналисты не нашли ее имени в списках нового состава совета. Как и экс-премьера Аскара Мамина.

2022-01-28T15:30+0500

2022-01-28T15:30+0500

2022-01-28T15:58+0500

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева — вышла из состава политсовета Nur Otan. В списках нового состава политсовета ее нет, как и экс-премьера республики Аскара Мамина. В седьмом созыве мажилиса Назарбаева работала в качестве члена комитета по экономической реформе и региональному развитию. Отмечается, что она не нарушала трудовую дисциплину и отсутствовала только по уважительным причинам.Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане >>В январе Назарбаева не появилась на заседании парламента три раза. Позднее пресс-служба палаты уточнила, что она находится на больничном.Новым председателем правящей партии между тем официально стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев.

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нурсултан назарбаев, казахстан