https://uz.sputniknews.ru/20220128/uzbekistan-airways-obyavila-o-skidkax-na-vse-reysy-v-chest-30-letiya-22425032.html

Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы в честь 30-летия

Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы в честь 30-летия

Как получить скидку и на какие рейсы они распространяется, читайте в материале.

2022-01-28T11:00+0500

2022-01-28T11:00+0500

2022-01-28T11:00+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

скидки

рейсы

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways исполнилось 30 лет. В честь этого авиакомпания объявила скидке в 30% на все рейсы.Акция распространяется на билеты, купленные только 28 января с 00.00 до 23.59 часов по ташкентскому времени. Скидка не применяется на рейсах Code Share и для тарифов, опубликованных в рамках коммерческих соглашений.Прибрести билеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиаперевозчика в Узбекистане.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, скидки, рейсы