https://uz.sputniknews.ru/20220128/uzbekistan-airways-obyavila-o-skidkax-na-vse-reysy-v-chest-30-letiya-22425032.html
Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы в честь 30-летия
Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы в честь 30-летия
Как получить скидку и на какие рейсы они распространяется, читайте в материале.
2022-01-28T11:00+0500
2022-01-28T11:00+0500
2022-01-28T11:00+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
скидки
рейсы
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways исполнилось 30 лет. В честь этого авиакомпания объявила скидке в 30% на все рейсы.Акция распространяется на билеты, купленные только 28 января с 00.00 до 23.59 часов по ташкентскому времени. Скидка не применяется на рейсах Code Share и для тарифов, опубликованных в рамках коммерческих соглашений.Прибрести билеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиаперевозчика в Узбекистане.Читайте также:
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авиакомпания uzbekistan airways, скидки, рейсы
Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы в честь 30-летия
Сколько она составит и на какие рейсы распространяется, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways исполнилось 30 лет. В честь этого авиакомпания объявила скидке в 30% на все рейсы.
Акция распространяется на билеты, купленные только 28 января с 00.00 до 23.59 часов по ташкентскому времени.
"Период перевозки — не ограничен (оформление авиабилета разрешено на период опубликованного расписания). Скидка применяется ко всем типам тарифов эконом-класса и бизнес-класса. Совмещение скидок (кроме детской) запрещено", — пояснили
в UzAirways.
Скидка не применяется на рейсах Code Share и для тарифов, опубликованных в рамках коммерческих соглашений.
Прибрести билеты можно на официальном сайте
, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиаперевозчика в Узбекистане.