https://uz.sputniknews.ru/20220128/v-gornyx-rayona-snova-mojet-byt-opasno--mchs-22426422.html
В горных районах снова может быть опасно — МЧС
В горных районах снова может быть опасно — МЧС
Спасатели призвали граждан, собирающихся провести уик-энд в горах соблюдать меры предосторожности и за заходить в зоны, обозначенные специальными знаками.
2022-01-28T11:21+0500
2022-01-28T11:21+0500
2022-01-28T12:06+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водителей снова предупредили об опасности в горных районах Узбекистана из-за возможного массового схода снега.Спасатели не рекомендуют отдыхающим и местным жителям посещать зоны, обозначенные знаком "Осторожно – лавинная опасность!".Напомним, 19 января с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.Сейчас режим повышенной опасности решили продлить до конца месяца — с 28 по 31 января.Читайте также:Как выглядит снежная лавина, сошедшая с гор Чимгана — фото >>Снежная буря "накрыла" перевал Камчик — видео >>
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мчс
В горных районах снова может быть опасно — МЧС
11:21 28.01.2022 (обновлено: 12:06 28.01.2022)
Спасатели призвали граждан, собирающихся провести уик-энд в горах соблюдать меры предосторожности и за заходить в зоны, обозначенные специальными знаками.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водителей снова предупредили об опасности в горных районах Узбекистана из-за возможного массового схода снега.
Спасатели не рекомендуют отдыхающим и местным жителям посещать зоны, обозначенные знаком "Осторожно – лавинная опасность!".
Напомним, 19 января с гор Ташкентской области сошел большой слой снега. Около 60 тысяч кубометров снежной массы спустилось на равнину в районе Чимганского хребта. Данных о пострадавших не поступало, однако экстренные службы объявили
лавинную опасность по горным районам на неделю — с 21 по 28 января.
Сейчас режим повышенной опасности решили продлить до конца месяца — с 28 по 31 января.
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