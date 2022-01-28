https://uz.sputniknews.ru/20220128/vlasti-kazaxstana-prichina-blekauta---avariya-v-uzbekistane-22427516.html

Власти Казахстана: причина блэкаута - авария в Узбекистане

Власти Казахстана: причина блэкаута - авария в Узбекистане

Казахская энергокомпания объяснила масштабное отключение света коротким замыканием на одной из узбекских ТЭС.

2022-01-28T12:05+0500

2022-01-28T12:05+0500

2022-01-28T12:05+0500

общество

казахстан

тэс

энергетика

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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC назвала причину масштабного блэкаута в Центральной Азии. По данным компании, отключение энергии было вызвано коротким замыканием на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.В пресс-службе пояснили, что чтобы перегрузка не вывела из строя оборудование, оставив без света южные области Казахстана, автоматка разделила транзит электроэнергии и перевела Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области на изолированное энерноснабжение.По сообщению компании, Казахстан помог соседним странам, подавая напряжение на их электростанции, что позволило соседям начать восстановительные мероприятия.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также: Везде ли восстановили подачу воды?

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казахстан, тэс, энергетика