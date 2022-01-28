https://uz.sputniknews.ru/20220128/vlasti-kazaxstana-prichina-blekauta---avariya-v-uzbekistane-22427516.html
Власти Казахстана: причина блэкаута - авария в Узбекистане
Власти Казахстана: причина блэкаута - авария в Узбекистане
Казахская энергокомпания объяснила масштабное отключение света коротким замыканием на одной из узбекских ТЭС.
2022-01-28T12:05+0500
2022-01-28T12:05+0500
2022-01-28T12:05+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC назвала причину масштабного блэкаута в Центральной Азии. По данным компании, отключение энергии было вызвано коротким замыканием на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.В пресс-службе пояснили, что чтобы перегрузка не вывела из строя оборудование, оставив без света южные области Казахстана, автоматка разделила транзит электроэнергии и перевела Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области на изолированное энерноснабжение.По сообщению компании, Казахстан помог соседним странам, подавая напряжение на их электростанции, что позволило соседям начать восстановительные мероприятия.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также: Везде ли восстановили подачу воды?
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казахстан, тэс, энергетика
Власти Казахстана: причина блэкаута - авария в Узбекистане
Казахская энергокомпания объяснила масштабное отключение света коротким замыканием на одной из узбекских ТЭС.
ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC назвала причину масштабного блэкаута в Центральной Азии. По данным компании, отключение энергии было вызвано коротким замыканием на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.
"Двадцать пятого января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08.59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - сообщает компания KEGOC.
В пресс-службе пояснили, что чтобы перегрузка не вывела из строя оборудование, оставив без света южные области Казахстана, автоматка разделила транзит электроэнергии и перевела Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области на изолированное энерноснабжение.
"Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2600 МВт (100% потребления)", - говорится в сообщении KEGOC.
По сообщению компании, Казахстан помог соседним странам, подавая напряжение на их электростанции, что позволило соседям начать восстановительные мероприятия.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.