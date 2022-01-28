https://uz.sputniknews.ru/20220128/vezde-li-vosstanovili-podachu-vody-22423186.html
Везде ли восстановили подачу воды?
Везде ли восстановили подачу воды?
Как восстанавливается страна после самого масштабного блэкаута за последние годы — в материале.
2022-01-28T08:30+0500
2022-01-28T08:30+0500
2022-01-28T08:34+0500
общество
центральная азия
электроэнергия
вода
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1a/16084755_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_8e33f0f61a1d22a811a49b63cfd031e9.jpg
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водоснабжение после масштабного блэкаута полностью восстановлено. Во всех регионах также уже наладили подачу электричества. Сейчас в стране восстановлена режимная работа всех электростанций, кроме Туракурганской ТЭС на востоке Узбекистана.Однако в ряде областей накануне наблюдались перебои с газом: в Ташкенте, Наманганской, Андижанской и Ташкентской областях. Ташкент до сих пор не оправился после блэкаута — видео >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1a/16084755_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_187ff39895056db5f27dadd6992b0e27.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
центральная азия, электроэнергия, вода, газ
Везде ли восстановили подачу воды?
08:30 28.01.2022 (обновлено: 08:34 28.01.2022)
Во вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП вызвало проблемы с водой и газом.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водоснабжение после масштабного блэкаута полностью восстановлено.
"По состоянию на 21.00 подача питьевой воды во всех регионах нашей страны полностью возобновлена", — сообщили накануне в АО "Узводоснабжение".
Во всех регионах также уже наладили подачу электричества.
Сейчас в стране восстановлена режимная работа всех электростанций, кроме Туракурганской ТЭС на востоке Узбекистана.
Однако в ряде областей накануне наблюдались перебои с газом: в Ташкенте, Наманганской, Андижанской и Ташкентской областях.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.