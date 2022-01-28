https://uz.sputniknews.ru/20220128/vezde-li-vosstanovili-podachu-vody-22423186.html

Везде ли восстановили подачу воды?

Везде ли восстановили подачу воды?

Как восстанавливается страна после самого масштабного блэкаута за последние годы — в материале.

2022-01-28T08:30+0500

2022-01-28T08:30+0500

2022-01-28T08:34+0500

общество

центральная азия

электроэнергия

вода

газ

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Водоснабжение после масштабного блэкаута полностью восстановлено. Во всех регионах также уже наладили подачу электричества. Сейчас в стране восстановлена режимная работа всех электростанций, кроме Туракурганской ТЭС на востоке Узбекистана.Однако в ряде областей накануне наблюдались перебои с газом: в Ташкенте, Наманганской, Андижанской и Ташкентской областях. Ташкент до сих пор не оправился после блэкаута — видео >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:

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центральная азия, электроэнергия, вода, газ