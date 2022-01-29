https://uz.sputniknews.ru/20220129/mirziyoev-anonsiroval-reformy-v-shkolax---podrobnosti-22445569.html

Мирзиёев анонсировал реформы в школах - подробности

Мирзиёев анонсировал реформы в школах - подробности

Одна из реформ - в Узбекистане появятся органы по реформированию школьного образования. Президент Шавкат Мирзиёев лично возглавит Республиканский совет данной организации.

2022-01-29T18:32+0500

2022-01-29T18:32+0500

2022-01-29T18:32+0500

общество

шавкат мирзиёев

школы

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Систему школьного образования Узбекистана ждут серьезные реформы. Об этом 28 января в ходе видеоселекторного совещания рассказал президент республики Шавкат Мирзиёев.О главных изменениях, которые наступят в школах по всей стране, читайте в обзоре Sputnik.Что будет со старыми школамиПо мнению Шавката Мирзиёева, будущее страны зависит от наличия качественной системы образования. Поэтому образование и человеческий капитал вошли в четвертый приоритет Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы.Как считает президент, в стране нужно усовершенствовать более десяти тысяч школ.На данный момент 1 695 школ Узбекистана нуждаются в капитальном ремонте. Особого внимания заслуживают 179 школ, построенных из глинобитного материала. Кроме этого, порядку 3 тысяч школ для нормальной работы нужно построить дополнительные учебные помещения.На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается более 6 млн учащихся и 500 тысяч учителей. Какие знания нужны узбекистанцамДействующие образовательные стандарты и учебные программы направлены только на получение теоретических знаний, считает глава государства. Они не учат детей логическому мышлению, практическому применению знаний, а значит, не готовят учащихся к реальной жизни.Одна из причин сложившейся ситуации - единообразные методы проведения уроков. Кроме этого, в некоторых школьных библиотеках книжный фонд не обновлялся годами. Во многих школах отсутствуют и национальные музыкальные инструменты - они насчитываются лишь в 615 школах.Нужно пересмотреть учебную нагрузку и количество уроков, а также организацию досуга школьников - активизировать работу спортивных и художественных кружков, подчеркнул президент.Другой проблемой является то, что из 504 тысяч педагогов школ около 60 тысяч специалистов имеют среднее специальное образование. Поэтому важно совершенствовать уровень знаний преподавателей.Чем займется новый СоветКроме этого, Шавкат Мирзиёев анонсировал, что во всех районах и областях Узбекистана появятся специальные Советы по реформированию школьного образования.При этом работа новых ведомств будет организована с учетом мнения учителей, специалистов в сфере образования и, конечно, родителей.Кто будет следить за строительством новых школВ будущем Узбекистан планирует построить 270 школ. Такое количество учебных заведений необходимо, чтобы восполнить потребности растущего населения страны.Также будут возведены дополнительные учебные корпуса в уже работающих школах. Таким образом, в ближайшие пять лет власти смогут создать 1,2 млн ученических мест.К слову, новые школы будут строиться и приниматься в эксплуатацию под надзором общественных активистов, родителей и общественности, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, а также поручил Министерству строительства разработать проекты типовых школ с учетом требований современности.Приедут зарубежные специалистыВ ходе совещания президент также говорил о важности привлечения зарубежных специалистов. При этом не стоит забывать и о местных педагогах - появятся меры по стимулированию высококлассных учителей.Для этого в стране появится Фонд министра народного образования, который на первом этапе получит 300 миллиардов сумов из бюджета. Средства фонда нужны для поощрения учителей, внедряющих передовые педагогические методики, а также ученики которых добиваются высоких результатов.Коренным образом улучшится и система подготовки учителей. С этой целью 5 высших учебных заведений в Ташкенте и 17 в регионах будут еще более тесно сотрудничать с общеобразовательными школами. Студенты, начиная с первого курса, будут проходить обучение непосредственно в школах. Это повысит профессиональные навыки как студентов, так и школьных учителей и преподавателей вузов, считает президент.Для справки:Особенно тесно в сфере образования Узбекистан сотрудничает с Россией. Напомним, второй образовательный форум Узбекистана и России состоялся 16 ноября в преддверии первого государственного визита Шавката Мирзиёева в Москву после его переизбрания на пост президента.В 2020 году стартовал масштабный российско-узбекский гуманитарный проект "Класс!", который нацелен на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане.Совместно с педагогами РГПУ имени Герцена были разработаны учебно-методические комплексы по русскому языку для школ с узбекским языком обучения.Читайте также:Узбекистан и Россия объединят свои системы образования — ректор МГУРоссийские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео

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шавкат мирзиёев, школы