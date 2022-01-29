https://uz.sputniknews.ru/20220129/sotrudniki-guvd-spasli-desyateryx-stroiteley-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-22443867.html
Сотрудники ГУВД спасли десятерых строителей от отравления угарным газом
Сотрудники ГУВД спасли десятерых строителей от отравления угарным газом
Во время блэкаута в столице Узбекистана ГУВД предотвратило сразу два происшествия, связанные с отравлением угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.
2022-01-29T16:33+0500
2022-01-29T16:33+0500
2022-01-29T16:33+0500
происшествия
ташкент
угарный газ
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В период массового отключения света по Узбекистану сотрудники ГУВД Ташкента усиленно патрулировали улицы города. Эта мера помогла спасти жизни десяти строителей, едва не отравившихся угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет о двух случаях, произошедших в Сергелийском районе Ташкента. Так, в ночь на 26 января во время обхода в махалле "Хонободтепа" инспектор профилактики УКД ОВД Сергелийского района, лейтенант Жабборалиев почувствовал запах гари. Он доносился из вагончика, где проживали строители - на территории махалли на данный момент идут строительные работы.Открыв дверь вагончика, сотрудник ГУВД увидел, что источником угарного газа стал дым потухшего костра, который развели строители.Помимо скорой, на место происшествия прибыл и автоэкипаж бригады ППС ГУВД Ташкента - он помог доставить пострадавших граждан в ближайшую больницу.Второй случай произошел в ту же ночь, однако в махалле "Янги Бунёдобод". Примерно в три часа ночи инспектор профилактики лейтенант Очилов во время обхода проходил мимо недостроенного здания и тоже ощутил запах гари. Источником угарного газа вновь стал потухший костер. Люди вокруг находились в бессознательном состоянии."Вызвав скорую медицинскую помощь, он (лейтенант Очилов - Sputnik) постарался проветрить помещение. Когда приехали медики он и дальше сопровождал их до ближайшей больницы, где людям была оказана помощь", - сказано в сообщении пресс-службы.Читайте также:В Термезе едва не сгорел жилой дом – МЧСВ Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю
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ташкент, угарный газ, гувд ташкента
Сотрудники ГУВД спасли десятерых строителей от отравления угарным газом
Во время блэкаута в столице Узбекистана ГУВД предотвратило сразу два происшествия, связанные с отравлением угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik.
В период массового отключения света по Узбекистану сотрудники ГУВД Ташкента усиленно патрулировали улицы города. Эта мера помогла спасти жизни десяти строителей, едва не отравившихся угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
Речь идет о двух случаях, произошедших в Сергелийском районе Ташкента. Так, в ночь на 26 января во время обхода в махалле "Хонободтепа" инспектор профилактики УКД ОВД Сергелийского района, лейтенант Жабборалиев почувствовал запах гари. Он доносился из вагончика, где проживали строители - на территории махалли на данный момент идут строительные работы.
Открыв дверь вагончика, сотрудник ГУВД увидел, что источником угарного газа стал дым потухшего костра, который развели строители.
"Не раздумывая, он стал открывать окна и двери для доступа свежего воздуха в помещение. Он стал тормошить людей, но они были в бессознательном состоянии. Тут же была вызвана скорая медицинская помощь", - отмечают в пресс-службе ГУВД.
Помимо скорой, на место происшествия прибыл и автоэкипаж бригады ППС ГУВД Ташкента - он помог доставить пострадавших граждан в ближайшую больницу.
Второй случай произошел в ту же ночь, однако в махалле "Янги Бунёдобод". Примерно в три часа ночи инспектор профилактики лейтенант Очилов во время обхода проходил мимо недостроенного здания и тоже ощутил запах гари. Источником угарного газа вновь стал потухший костер. Люди вокруг находились в бессознательном состоянии.
"Вызвав скорую медицинскую помощь, он (лейтенант Очилов - Sputnik) постарался проветрить помещение. Когда приехали медики он и дальше сопровождал их до ближайшей больницы, где людям была оказана помощь", - сказано в сообщении пресс-службы.
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