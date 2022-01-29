https://uz.sputniknews.ru/20220129/sotrudniki-guvd-spasli-desyateryx-stroiteley-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-22443867.html

Сотрудники ГУВД спасли десятерых строителей от отравления угарным газом

Сотрудники ГУВД спасли десятерых строителей от отравления угарным газом

Во время блэкаута в столице Узбекистана ГУВД предотвратило сразу два происшествия, связанные с отравлением угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.

2022-01-29T16:33+0500

2022-01-29T16:33+0500

2022-01-29T16:33+0500

происшествия

ташкент

угарный газ

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В период массового отключения света по Узбекистану сотрудники ГУВД Ташкента усиленно патрулировали улицы города. Эта мера помогла спасти жизни десяти строителей, едва не отравившихся угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Речь идет о двух случаях, произошедших в Сергелийском районе Ташкента. Так, в ночь на 26 января во время обхода в махалле "Хонободтепа" инспектор профилактики УКД ОВД Сергелийского района, лейтенант Жабборалиев почувствовал запах гари. Он доносился из вагончика, где проживали строители - на территории махалли на данный момент идут строительные работы.Открыв дверь вагончика, сотрудник ГУВД увидел, что источником угарного газа стал дым потухшего костра, который развели строители.Помимо скорой, на место происшествия прибыл и автоэкипаж бригады ППС ГУВД Ташкента - он помог доставить пострадавших граждан в ближайшую больницу.Второй случай произошел в ту же ночь, однако в махалле "Янги Бунёдобод". Примерно в три часа ночи инспектор профилактики лейтенант Очилов во время обхода проходил мимо недостроенного здания и тоже ощутил запах гари. Источником угарного газа вновь стал потухший костер. Люди вокруг находились в бессознательном состоянии."Вызвав скорую медицинскую помощь, он (лейтенант Очилов - Sputnik) постарался проветрить помещение. Когда приехали медики он и дальше сопровождал их до ближайшей больницы, где людям была оказана помощь", - сказано в сообщении пресс-службы.Читайте также:В Термезе едва не сгорел жилой дом – МЧСВ Ташкенте женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

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ташкент, угарный газ, гувд ташкента