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https://uz.sputniknews.ru/20220129/v-uzbekistane-resheno-pomogat-odinokim-i-nujdayuschimsya--ukaz-prezidenta--22441143.html
В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента
В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента
Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.
2022-01-29T12:06+0500
2022-01-29T12:11+0500
общество
узбекистан
президент
указ
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему материальной поддержки нуждающихся в социальной защите. Был подписан указ, в соответствии с которым с 1 марта нынешнего года вступают в силу некоторые новшества:В документе сказано, что эти выплаты станут ежемесячными, а их размер будет составлять 45% от базовой величины исчисления пенсии.Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.А вместо льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане, использовавшие их ранее, станут получать компенсационные выплаты.С 1 января 2022 года в Узбекистане выплата пенсий, пособий, компенсаций, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется банками и другими специализированными организациями, отобранными по тендеру, проводимому каждые три года.Читайте также:Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане &gt;&gt;Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане &gt;&gt;
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узбекистан, президент, указ

В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента

12:06 29.01.2022 (обновлено: 12:11 29.01.2022)
© Sputnik / Александр ПолегенькоПенсионеры
Пенсионеры - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Александр Полегенько
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Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему материальной поддержки нуждающихся в социальной защите. Был подписан указ, в соответствии с которым с 1 марта нынешнего года вступают в силу некоторые новшества:
компенсационные выплаты выплачиваются всем льготным категориям лиц, имеющим право на их получение, независимо от получения или неполучения пенсий (социальных пособий), а также осуществления или неосуществления ими трудовой деятельности;
вводятся компенсационные выплаты одиноким лицам, нуждающимся в постороннем уходе и получающим социальные пособия.
В документе сказано, что эти выплаты станут ежемесячными, а их размер будет составлять 45% от базовой величины исчисления пенсии.
Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.
А вместо льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане, использовавшие их ранее, станут получать компенсационные выплаты.
С 1 января 2022 года в Узбекистане выплата пенсий, пособий, компенсаций, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется банками и другими специализированными организациями, отобранными по тендеру, проводимому каждые три года.

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