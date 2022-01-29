https://uz.sputniknews.ru/20220129/v-uzbekistane-resheno-pomogat-odinokim-i-nujdayuschimsya--ukaz-prezidenta--22441143.html
В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента
В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента
Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.
2022-01-29T12:06+0500
2022-01-29T12:06+0500
2022-01-29T12:11+0500
общество
узбекистан
президент
указ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/892/20/8922098_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f8f3db51964c1534f6a4ee864107e66d.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему материальной поддержки нуждающихся в социальной защите. Был подписан указ, в соответствии с которым с 1 марта нынешнего года вступают в силу некоторые новшества:В документе сказано, что эти выплаты станут ежемесячными, а их размер будет составлять 45% от базовой величины исчисления пенсии.Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.А вместо льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане, использовавшие их ранее, станут получать компенсационные выплаты.С 1 января 2022 года в Узбекистане выплата пенсий, пособий, компенсаций, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется банками и другими специализированными организациями, отобранными по тендеру, проводимому каждые три года.Читайте также:Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане >>Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/892/20/8922098_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_6c70ce3555707afa5155a18e407b4e88.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, президент, указ
В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента
12:06 29.01.2022 (обновлено: 12:11 29.01.2022)
Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik.
Президент распорядился усовершенствовать систему материальной поддержки нуждающихся в социальной защите. Был подписан
указ, в соответствии с которым с 1 марта нынешнего года вступают в силу некоторые новшества:
компенсационные выплаты выплачиваются всем льготным категориям лиц, имеющим право на их получение, независимо от получения или неполучения пенсий (социальных пособий), а также осуществления или неосуществления ими трудовой деятельности;
вводятся компенсационные выплаты одиноким лицам, нуждающимся в постороннем уходе и получающим социальные пособия.
В документе сказано, что эти выплаты станут ежемесячными, а их размер будет составлять 45% от базовой величины исчисления пенсии.
Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.
А вместо льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане, использовавшие их ранее, станут получать компенсационные выплаты.
С 1 января 2022 года в Узбекистане выплата пенсий, пособий, компенсаций, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется банками и другими специализированными организациями, отобранными по тендеру, проводимому каждые три года.
Читайте также: