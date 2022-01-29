https://uz.sputniknews.ru/20220129/v-uzbekistane-resheno-pomogat-odinokim-i-nujdayuschimsya--ukaz-prezidenta--22441143.html

В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента

В Узбекистане решено помогать одиноким и нуждающимся – указ президента

Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.

2022-01-29T12:06+0500

2022-01-29T12:06+0500

2022-01-29T12:11+0500

общество

узбекистан

президент

указ

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Президент распорядился усовершенствовать систему материальной поддержки нуждающихся в социальной защите. Был подписан указ, в соответствии с которым с 1 марта нынешнего года вступают в силу некоторые новшества:В документе сказано, что эти выплаты станут ежемесячными, а их размер будет составлять 45% от базовой величины исчисления пенсии.Узбекистанцы, перешагнувшие столетний возрастной рубеж, будут получать доплату к своим социальным пособиям в размере 100% базовой величины исчисления пенсии.А вместо льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане, использовавшие их ранее, станут получать компенсационные выплаты.С 1 января 2022 года в Узбекистане выплата пенсий, пособий, компенсаций, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется банками и другими специализированными организациями, отобранными по тендеру, проводимому каждые три года.Читайте также:Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане >>Стало известно, сколько в среднем составляет пенсия в Узбекистане >>

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