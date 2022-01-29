Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220129/video-minenergo-pokazalo-zavod-gigant-uzbekistan-gtl-iznutri-22442962.html
Видео: Минэнерго показало завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри
Видео: Минэнерго показало завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри
По данным Минэнерго, на данный момент в GTL проводятся основные пуско-наладочные работы перед запуском производства.
2022-01-29T15:29+0500
2022-01-29T15:29+0500
экономика
uzbekistan gtl
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21941460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec545d78913456ecb88ca8b77c0c9d0e.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Тысячи рабочих мест, современные установки и огромная территория. Так выглядит завод Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области, который сейчас готовится к началу производства. Уникальными кадрами с предприятия поделилось Министерство энергетики Узбекистана.По данным Минэнерго, на данный момент в GTL проводятся основные пуско-наладочные работы перед запуском производства.Как сообщалось ранее, на заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд.Торжественное открытие завода состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, возведение столь масштабного проекта является наглядным показателем проводимой политики по выводу промышленности страны на новый уровень.На заводе планируется выпускать 307 тыс тонн авиакеросина, 724 тыс тонн дизельного топлива, 437 тыс тонн нафты и 53 тыс тонн сжиженного газа. Помимо топлива, завод будет ежегодно производить 380 тыс тонн полиэтилена и полипропилена. В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО “Газпромбанк”, АО “Росэксимбанк”, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также:Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученыйГазпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21941460_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d2fcc2dfbb35be6e3a0b58b6a3c6087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uzbekistan gtl, завод

Видео: Минэнерго показало завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри

15:29 29.01.2022
© Пресс-секретарь президента Шерзод АсадовВид сверху на завод Uzbekistan GTL
Вид сверху на завод Uzbekistan GTL - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов
Подписаться на
По данным Минэнерго, на данный момент в GTL проводятся основные пуско-наладочные работы перед запуском производства.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Тысячи рабочих мест, современные установки и огромная территория. Так выглядит завод Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области, который сейчас готовится к началу производства. Уникальными кадрами с предприятия поделилось Министерство энергетики Узбекистана.
По данным Минэнерго, на данный момент в GTL проводятся основные пуско-наладочные работы перед запуском производства.
Как сообщалось ранее, на заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд.
Торжественное открытие завода состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, возведение столь масштабного проекта является наглядным показателем проводимой политики по выводу промышленности страны на новый уровень.
На заводе планируется выпускать 307 тыс тонн авиакеросина, 724 тыс тонн дизельного топлива, 437 тыс тонн нафты и 53 тыс тонн сжиженного газа. Помимо топлива, завод будет ежегодно производить 380 тыс тонн полиэтилена и полипропилена.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО “Газпромбанк”, АО “Росэксимбанк”, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.

Читайте также:

Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский