https://uz.sputniknews.ru/20220129/video-minenergo-pokazalo-zavod-gigant-uzbekistan-gtl-iznutri-22442962.html

Видео: Минэнерго показало завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри

Видео: Минэнерго показало завод-гигант Uzbekistan GTL изнутри

По данным Минэнерго, на данный момент в GTL проводятся основные пуско-наладочные работы перед запуском производства.

2022-01-29T15:29+0500

2022-01-29T15:29+0500

2022-01-29T15:29+0500

экономика

uzbekistan gtl

завод

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Тысячи рабочих мест, современные установки и огромная территория. Так выглядит завод Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области, который сейчас готовится к началу производства. Уникальными кадрами с предприятия поделилось Министерство энергетики Узбекистана.По данным Минэнерго, на данный момент в GTL проводятся основные пуско-наладочные работы перед запуском производства.Как сообщалось ранее, на заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. За их счет предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год. Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд.Торжественное открытие завода состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, возведение столь масштабного проекта является наглядным показателем проводимой политики по выводу промышленности страны на новый уровень.На заводе планируется выпускать 307 тыс тонн авиакеросина, 724 тыс тонн дизельного топлива, 437 тыс тонн нафты и 53 тыс тонн сжиженного газа. Помимо топлива, завод будет ежегодно производить 380 тыс тонн полиэтилена и полипропилена. В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО “Газпромбанк”, АО “Росэксимбанк”, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.Читайте также:Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученыйГазпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам

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uzbekistan gtl, завод