https://uz.sputniknews.ru/20220130/ot-chego-zimoy-zaschischayut-organizm-abrikos-i-granat-22444113.html

От чего зимой защищают организм абрикос и гранат

От чего зимой защищают организм абрикос и гранат

Зимой организм нуждается во фруктах, богатых клетчаткой а также триптофаном, который способствует выработке серотонина, считает диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

2022-01-30T08:00+0500

2022-01-30T08:00+0500

2022-01-30T10:12+0500

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здоровье

гранат

абрикосы

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Зимой в рацион питания полезно включать фрукты, содержащие мало калорий, много клетчатки, а также большое количество витаминов и макроэлементов. Такую рекомендацию сделала диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА Новости.Из фруктов диетолог выделила абрикосы, бананы и гранаты. Говоря об абрикосах, специалист отметила, что они богаты калием, магнием и витаминов."Кроме этого, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник", — сказала врач.Таким образом, абрикосы весьма полезны в периоды зимних праздников, поскольку предупреждают различные проблемы с пищеварением.Бананы же служат зимой идеальным перекусом благодаря большим объемам клетчатки, калия, углеводов и триптофана — субстрана для выделения серотонина, также известного как гормон радости. Именно его организму недостает в холода, когда повышается риск возникновения депрессии.Полезен зимой для организма и гранат. "Хорош тем, что длительно сохраняет (практически всю зиму) свои целебные свойства за счет особенностей строения", — подчеркнула Тараско. Гранатовый сок не только богат железом и магнием. В нем также содержится витамин С, который часто назначают при симптомах ОРВИ.Кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим.Также Анастасия Тараско рекомендует регулярно употреблять ягоды: облепиху, чернику, клюкву, бруснику, малину и крыжовник.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы едите мёдПять натуральных напитков, которые бодрят не хуже энергетика

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здоровье, гранат, абрикосы