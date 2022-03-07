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От чего защищают организм абрикос и гранат весной
От чего защищают организм абрикос и гранат весной
Зимой организм нуждается во фруктах, богатых клетчаткой а также триптофаном, который способствует выработке серотонина, считает диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.
2022-03-07T23:00+0500
2022-03-07T23:00+0500
2022-03-07T23:00+0500
это интересно
здоровье
гранат
абрикосы
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Весной в рацион питания полезно включать фрукты, содержащие мало калорий, много клетчатки, а также большое количество витаминов и макроэлементов. Такую рекомендацию сделала диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА Новости.Из фруктов диетолог выделила абрикосы, бананы и гранаты. Говоря об абрикосах, специалист отметила, что они богаты калием, магнием и витаминов.Таким образом, абрикосы весьма полезны в периоды праздников, поскольку предупреждают различные проблемы с пищеварением.Бананы же служат идеальным перекусом благодаря большим объемам клетчатки, калия, углеводов и триптофана — субстрана для выделения серотонина, также известного как гормон радости. Именно его организму недостает в в период авитаминоза, когда повышается риск возникновения депрессии.Полезен для организма и гранат. "Хорош тем, что длительно сохраняет (практически всю зиму) свои целебные свойства за счет особенностей строения", — подчеркнула Тараско. Гранатовый сок не только богат железом и магнием. В нем также содержится витамин С, который часто назначают при симптомах ОРВИ.Кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим.Также Анастасия Тараско рекомендует регулярно употреблять ягоды: облепиху, чернику, клюкву, бруснику, малину и крыжовник.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы едите мёдПять натуральных напитков, которые бодрят не хуже энергетика
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здоровье, гранат, абрикосы
От чего защищают организм абрикос и гранат весной
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В пору весеннего авитаминоза организм нуждается во фруктах, богатых клетчаткой, а также триптофаном, который способствует выработке серотонина, считает диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.
Весной в рацион питания полезно включать фрукты, содержащие мало калорий, много клетчатки, а также большое количество витаминов и макроэлементов. Такую рекомендацию сделала диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с РИА Новости.
Из фруктов диетолог выделила абрикосы, бананы и гранаты. Говоря об абрикосах, специалист отметила, что они богаты калием, магнием и витаминов.
"Кроме этого, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник", — сказала врач.
Таким образом, абрикосы весьма полезны в периоды праздников, поскольку предупреждают различные проблемы с пищеварением.
Бананы же служат идеальным перекусом благодаря большим объемам клетчатки, калия, углеводов и триптофана — субстрана для выделения серотонина, также известного как гормон радости. Именно его организму недостает в в период авитаминоза, когда повышается риск возникновения депрессии.
Полезен для организма и гранат. "Хорош тем, что длительно сохраняет (практически всю зиму) свои целебные свойства за счет особенностей строения", — подчеркнула Тараско. Гранатовый сок не только богат железом и магнием. В нем также содержится витамин С, который часто назначают при симптомах ОРВИ.
Кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим.
Также Анастасия Тараско рекомендует регулярно употреблять ягоды: облепиху, чернику, клюкву, бруснику, малину и крыжовник.
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