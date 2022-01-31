https://uz.sputniknews.ru/20220131/kak-povysit-doverie-k-sudam-22459324.html

Как повысить доверие к судам

Как повысить доверие к судам

Какие условия создадут гражданам и предпринимателям, чьи права нарушены, читайте в обзоре.

2022-01-31T10:01+0500

2022-01-31T10:01+0500

2022-01-31T10:04+0500

общество

суд

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент утвердил меры по дальнейшему обеспечению эффективной защиты прав граждан и субъектов предпринимательства во взаимоотношениях с государственными органами, а также повышению доверия населения к судам.В частности, предусматривается:Для повышения доверия к административным судам важно внедрить действенные механизмы контроля за исполнением судебных решений госорганами.Президент поручил Верховному суду совместно с Высшим судейским советом осуществить административное судопроизводство на основе принципа "активная роль суда".При этом на административные суды возложена обязанность по сбору доказательств по собственной инициативе для выяснения фактических обстоятельств дела.Кроме того, буду применяться механизмы достижения примирения сторон по делам, вытекающим из публично-правовых отношений.Предусматривается исполнение госорганами или организациями решения по делу, вытекающему из публично-правовых отношений, в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу.Также в Узбекистане введут судебный штраф в отношении должностных лиц госорганов за неисполнение ими судебного акта.А за повторное неисполнение решения штраф в отношении должностных лиц будет применен в повышенном размере.Власти Узбекистана взяли курс на демократизацию судебной системы, обеспечение прозрачности деятельности судов, расширение диалога с населением и усиление роли общественности при осуществлении правосудия.На официальном сайте Верховного суда регулярно публикуют все судебные решения, председатели судов ежеквартально проводят брифинги со СМИ.Читайте также:

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