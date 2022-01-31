https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-stambule-mujchina-napal-s-nojom-na-kyrgyzstanku-za-otkaz-vyyti-zamuj-22464465.html

В Стамбуле мужчина напал с ножом на кыргызстанку за отказ выйти замуж

В Стамбуле мужчина напал с ножом на кыргызстанку за отказ выйти замуж

Эта история тут же разлетелась по СМИ и вызвала настоящий шок у общественности. Подробности — в материале.

2022-01-31T13:29+0500

2022-01-31T13:29+0500

2022-01-31T13:29+0500

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Стамбуле мужчина набросился с ножом на 28-летнюю кыргызстанку и нанес ей ранения шеи и лица из-за отказа выйти замуж, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на турецкое издание Haberler.По данным издания, инцидент произошел 17 января в стамбульском районе Умрание в отеле, где полицейские обнаружили девушку с порезанными лицом и шеей.Находившийся рядом с кыргызстанкой мужчина по имени Кадир сообщил, что она пыталась совершить самоубийство.По его словам, девушка обвинила его в измене, после чего разбила пивную бутылку, пошла в душ и стала наносить себе раны.Однако пострадавшая опровергла данные показания. Она заявила, что знает Кадира больше трех месяцев и часто ссорилась с ним, поскольку не хотела выходить за него замуж. В результате мужчина напал на кыргызстанку с ножом, а до этого инцидента отобрал паспорт с целью заключить брак принудительно.На данный момент кыргызстанка находится в одной из больниц Стамбула, где проходит лечение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следствие продолжается.Читайте также:

стамбул

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