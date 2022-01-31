https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-tadjikistane-obsudyat-problemy-uzbekistanskoy-gidroenergetiki-22473044.html

В Таджикистане обсудят проблемы узбекистанской гидроэнергетики

В Таджикистане обсудят проблемы узбекистанской гидроэнергетики

В Душанбе состоится крупный ежегодный конгресс, в ходе которого обсудят модернизацию гидроэлектростанций (ГЭС) стран Центральной Азии - Узбекистана в том числе.

2022-01-31T21:30+0500

2022-01-31T21:30+0500

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экономика

таджикистан

гэс

гидроэнергетика

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Таджикистане с 16 по 18 февраля состоится VI ежегодный международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий - 2022". Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-релиз мероприятия.В ходе конгресса участники обсудят проекты строительства и модернизации ГЭС региона, включающего, кроме Таджикистана, Азербайджан, Армению, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Турцию и Узбекистан.В мероприятии примут участие порядка 200 руководителей крупных энергетических компаний и обсудят около 30 инвестпроектов.Основным партнером в сфере энергетики для Узбекистана является Россия. В частности, Россия и Узбекистан строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташкентской области – Пскемскую ГЭС. Ожидается, что она будет вырабатывать 950 млн кВт*ч электроэнергии в год.По данным ЕАБР, к 2025 году в стране построят и введут в эксплуатацию 18 новых электростанций общей мощностью 7331 МВт. Первая фотоэлектростанция уже запущена в Навоийской области. Будут модернизированы или построены также распределительные подстанции.Читайте также:Что ждет водно-энергетический комплекс Узбекистана — ЕАБРКакую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео

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таджикистан, гэс, гидроэнергетика