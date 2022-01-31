https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-uvd-samarkanda-prokommentirovali-video-s-parnem-kotoryy-pnul-pensionera-22464659.html
В УВД Самарканда прокомментировали видео с парнем, который пнул пенсионера
В УВД Самарканда прокомментировали видео с парнем, который пнул пенсионера
Что в УВД Самарканда рассказали корреспонденту Sputnik о молодом человеке — в материале.
2022-01-31T13:17+0500
2022-01-31T13:17+0500
2022-01-31T13:24+0500
общество
самарканд
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Cотрудники УВД Самарканда изучили видео, распространившееся в социальных сетях.На кадрах видно, как молодой человек пнул мужчину по голове.Инцидент произошел 24 января в махалле Кошинор: 15-летний подросток ударил пожилого мужчину, идущего по улице к своему соседу, ногой по голове и скрылся с места происшествия.Сейчас в установленном порядке оформляются документы в отношении родителей несовершеннолетнего нарушителя, сообщили правоохранители корреспонденту Sputnik.Инцидент также обсудили с администрацией школы, в которой учится подросток. В Самаркандском УВД отметили, что молодой человек занимается спортом и не является тиктокером. В чем состояли мотивы парня, пока не ясно.Сейчас проводится доследственная проверка.Читайте также:
самарканд
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самарканд, пенсионер
В УВД Самарканда прокомментировали видео с парнем, который пнул пенсионера
13:17 31.01.2022 (обновлено: 13:24 31.01.2022)
Что правоохранители рассказали корреспонденту Sputnik о молодом человеке, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Cотрудники УВД Самарканда изучили видео, распространившееся в социальных сетях.
На кадрах видно, как молодой человек пнул мужчину по голове.
Инцидент произошел 24 января в махалле Кошинор: 15-летний подросток ударил пожилого мужчину, идущего по улице к своему соседу, ногой по голове и скрылся с места происшествия.
Сейчас в установленном порядке оформляются документы в отношении родителей несовершеннолетнего нарушителя, сообщили правоохранители корреспонденту Sputnik
.
Инцидент также обсудили с администрацией школы, в которой учится подросток.
В Самаркандском УВД отметили, что молодой человек занимается спортом и не является тиктокером.
В чем состояли мотивы парня, пока не ясно.
Сейчас проводится доследственная проверка.