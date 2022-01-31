https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-uvd-samarkanda-prokommentirovali-video-s-parnem-kotoryy-pnul-pensionera-22464659.html

В УВД Самарканда прокомментировали видео с парнем, который пнул пенсионера

В УВД Самарканда прокомментировали видео с парнем, который пнул пенсионера

Что в УВД Самарканда рассказали корреспонденту Sputnik о молодом человеке — в материале.

2022-01-31T13:17+0500

2022-01-31T13:17+0500

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общество

самарканд

пенсионер

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Cотрудники УВД Самарканда изучили видео, распространившееся в социальных сетях.На кадрах видно, как молодой человек пнул мужчину по голове.Инцидент произошел 24 января в махалле Кошинор: 15-летний подросток ударил пожилого мужчину, идущего по улице к своему соседу, ногой по голове и скрылся с места происшествия.Сейчас в установленном порядке оформляются документы в отношении родителей несовершеннолетнего нарушителя, сообщили правоохранители корреспонденту Sputnik.Инцидент также обсудили с администрацией школы, в которой учится подросток. В Самаркандском УВД отметили, что молодой человек занимается спортом и не является тиктокером. В чем состояли мотивы парня, пока не ясно.Сейчас проводится доследственная проверка.Читайте также:

самарканд

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самарканд, пенсионер