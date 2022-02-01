https://uz.sputniknews.ru/20220201/21438975.html

Что случится с организмом, если резко отказаться от сладкого

Что случится с организмом, если резко отказаться от сладкого

Пытаясь избавиться от лишнего веса, многие люди отказываются от сладкого. Однако, это может быть чревато, считает врач-диетолог.

2022-02-01T23:00+0500

2022-02-01T23:00+0500

2022-02-01T23:00+0500

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диетолог

сладкое

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Весна все ближе, и все больше людей садятся на диету — и в первую очередь отказываются от сахара и пирожных. К чему это может приводить и как снизить негативный эффект подобного самоограничения, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Мелехина.Большое количество сладостей в рационе неизбежно сказывается на фигуре. Часто люди, пытаясь похудеть, резко и полностью отказываются от сахара. Но без подготовки этого делать не стоит, считает врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина. Внезапно лишившись сладкого, организм может отреагировать "сахарной ломкой", предупреждает она.Если все же хочется снизить потребление сахара, чтобы не страдать от "ломки", лучше найти подходящую замену сладкому, считает врач.Если разрешить себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, физиологическая потребность в сахаре снизится, а человек будет чувствовать себя комфортно. Читайте также: Как правильно есть апельсины

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диетолог, сладкое, врач