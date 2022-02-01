Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Что случится с организмом, если резко отказаться от сладкого
© Lynn ChanТорт
© Lynn Chan
Пытаясь избавиться от лишнего веса, многие люди отказываются от сладкого. Однако это может быть чревато, считает врач-диетолог.
Весна все ближе, и все больше людей садятся на диету — и в первую очередь отказываются от сахара и пирожных. К чему это может приводить и как снизить негативный эффект подобного самоограничения, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Мелехина.
Большое количество сладостей в рационе неизбежно сказывается на фигуре. Часто люди, пытаясь похудеть, резко и полностью отказываются от сахара. Но без подготовки этого делать не стоит, считает врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина. Внезапно лишившись сладкого, организм может отреагировать "сахарной ломкой", предупреждает она.
"Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при "ломке". Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии", – объяснила Анна Мелехина.
Если все же хочется снизить потребление сахара, чтобы не страдать от "ломки", лучше найти подходящую замену сладкому, считает врач.
"Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача – при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара", — подчеркнула она.
Если разрешить себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, физиологическая потребность в сахаре снизится, а человек будет чувствовать себя комфортно.
Читайте также: Как правильно есть апельсины